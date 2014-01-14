Autor original:

RedPlumSoft, Inc

El indicador predice los posibles puntos de vuelta. El gráfico EURUSD muestran un patrón interesante, poco antes de darse la vuelta, aparecen barras con las siguientes características:

rate = (Máximo - Mínimo) / MathAbs(Cierre - Apertura) es significativamente mayor que 1; el punto más bajo (Mínimo) toca la parte inferior del canal (posible aumento de los precios), o en el punto más alto (Máximo) toca la parte superior del canal (posible caída de los precios)



Estas barras se denominan, de manera convencional, X-points. El indicador encuentra X-points basándose en el parámetro xrate:

(rate >= xrate) && (Máximo - Mínimo) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn

Para filtrar las señales falsas, el indicador analiza la barra que sigue al X-point para cualquier movimiento de precios en la dirección prevista, así como la posición de los puntos medios de barras con respecto al centro del canal y entre sí.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint iper= 3 ; input double ixrate= 1.5 ; input uint ixsize= 5 ; input uint ixslope= 0 ; input uint ixminupdn= 10 ; input Hour1 ixhour1=H09; input Hour2 ixhour2=H_19; input uint ixindent= 15 ; input int Shift= 0 ;

Es posible que el indicador pueda producir señales falsas. Por lo tanto, es necesario aplicar un filtrado adicional utilizando otros indicadores, o tratar las señales indicadoras como una advertencia contra la apertura precipitada de posiciones que contradigan la predicción.

Añadido filtrado por tiempo de las señales. Por defecto, se ignoran las señales nocturnas.

Las pruebas revelaron otra característica interesante del parámetro ixndent, puede ser utilizado para calcular con precisión el momento de apertura. Por ejemplo, para abrir posiciones cortas cuando el precio está por encima de la flecha y viceversa, lo que proporciona una aproximación de la apertura cercana al punto de extremo local.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 07.06.2008.

Figura 1. Indicador XPoints