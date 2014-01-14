CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XPoints - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1432
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
xpoints.mq5 (12.87 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor original:

RedPlumSoft, Inc

El indicador predice los posibles puntos de vuelta. El gráfico EURUSD muestran un patrón interesante, poco antes de darse la vuelta, aparecen barras con las siguientes características:

  1. rate = (Máximo - Mínimo) / MathAbs(Cierre - Apertura) es significativamente mayor que 1;
  2. el punto más bajo (Mínimo) toca la parte inferior del canal (posible aumento de los precios), o en el punto más alto (Máximo) toca la parte superior del canal (posible caída de los precios)

Estas barras se denominan, de manera convencional, X-points. El indicador encuentra X-points basándose en el parámetro xrate:

(rate >= xrate) && (Máximo - Mínimo) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn

Para filtrar las señales falsas, el indicador analiza la barra que sigue al X-point para cualquier movimiento de precios en la dirección prevista, así como la posición de los puntos medios de barras con respecto al centro del canal y entre sí.

Parámetros de entrada del indicador:

//+-----------------------------------------------+
//|  PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR          |
//+-----------------------------------------------+
input uint   iper=3;        // Periodo de construcción del Canal
input double ixrate=1.5;    // Relación mínima
input uint   ixsize=5;      // Altura mínima de la barra (Máximo-Mínimo) en puntos
input uint   ixslope=0;     // Aumento mínimo de la siguiente barra en puntos
input uint   ixminupdn=10;  // Ancho mínimo del canal en puntos

input Hour1  ixhour1=H09;   // Hora mínima en que se permiten las señales
input Hour2  ixhour2=H_19;  // Hora máxima en que se permiten las señales
input uint   ixindent=15;   // Desplazamiento de la señal en la gráfica, en puntos

input int    Shift=0;       // Desplazamiento horizontal del indicador en barras

Es posible que el indicador pueda producir señales falsas. Por lo tanto, es necesario aplicar un filtrado adicional utilizando otros indicadores, o tratar las señales indicadoras como una advertencia contra la apertura precipitada de posiciones que contradigan la predicción.

Añadido filtrado por tiempo de las señales. Por defecto, se ignoran las señales nocturnas.

Las pruebas revelaron otra característica interesante del parámetro ixndent, puede ser utilizado para calcular con precisión el momento de apertura. Por ejemplo, para abrir posiciones cortas cuando el precio está por encima de la flecha y viceversa, lo que proporciona una aproximación de la apertura cercana al punto de extremo local.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 07.06.2008. 

Figura 1. Indicador XPoints

Figura 1. Indicador XPoints

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1716

Triggerlines Shift Modificado Triggerlines Shift Modificado

Un simple indicador de tendencia en forma de una nube coloreada

PLdot PLdot

El indicador de media móvil más simple

SignalTable SignalTable

El indicador original que muestra señales de tres indicadores sobre nueve timeframes

prusax prusax

El indicador pinta parte de la barra en función de la dirección de la vela