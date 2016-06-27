Wirklicher Autor:

Antonuk Oleg

Der Originalindikator, der Kauf- und Verkaufssignale von drei Indikatoren (iSAR, iWPR und iMA) von 9 Zeitrahmen zeigt.

Der Indikator verwendet die Klasse der Bibliothek GetFontName.mqh (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen).

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 10.06.2008.

Bild 1. Der Indikator SignalTable