SignalTable - индикатор для MetaTrader 5
- 4804
Реальный автор:
Antonuk Oleg
Оригинальный индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iWPR и iMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах.
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.06.2008.
Рис.1 Индикатор SignalTable
