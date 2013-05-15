Реальный автор:

Antonuk Oleg

Оригинальный индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iWPR и iMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах.

Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.06.2008.

Рис.1 Индикатор SignalTable