Descripcion:

Es a menudo necesario utilizar textos gráficos en los indicadores para implementar la posibilidad de cambiar su tipo de letra en los parámetros de entrada del indicador.



La solución más evidente en este caso es que introducir manualmente un nombre de fuente como una línea en los parámetros de entrada pero no es muy conveniente y es propenso a errores. El método más eficaz consiste en utilizar las variables personalizadas basadas en las enumeraciones y listas de menú desplegable. El módulo de función presentado está diseñado para resolver esta tarea.

Un ejemplo es suficiente para poder trabajar con la librería. Supongamos que tenemos el indicador (ChartInfo_Old.mq5) que muestra una etiqueta de texto en una esquina del gráfico. Aquí están sus parámetros de entrada:

input string Text= "Real" ; input color TextColor=Red; input int FontSize= 24 ; input type_font FontType=Font7; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 1 ;

Con dicho código de la ventana de los parámetros de entrada del indicador tendrá el siguiente aspecto:





Para liberar al usuario del indicador de la necesidad de introducir manualmente un nombre de fuente debemos introducir algunos cambios al código:

1. Agregue el contenido del archivo GetFontName.mqh antes de la declaración de los parámetros de entrada del indicador con la ayuda de la Directiva #include:

#include <GetFontName.mqh>

2. Reemplace la línea del parámetro de entrada FontType:

input string FontType= "Courier New" ;

con la línea

input type_font FontType=Font7;

Por lo tanto, hemos cambiado un poco el significado del uso de la variables. El significado de la variable anterior debe realizarse en la nueva variable del string que se va a declarar a nivel global

string sFontType;

Entonces la variable FontType en el código del indicador debe reemplazarse por sFontType. Esto debe hacerse solamente en un solo lugar:

SetTLabel( 0 , "Info_Label" , 0 ,WhatCorner, ENUM_ANCHOR_POINT ( 2 *WhatCorner), 5 ,Y_,Text,TextColor,sFontType,FontSize);

Now, sFontType variable must be initialized in the OnInit() block. Eso se puede hacer con sólo un par de líneas de código:

CFontName FONT; sFontType=FONT.GetFontName(FontType);

Después de eso el indicador ChartInfo.mq5 revisado puede compilarse.

Ahora usted puede ver los cambios en la ventana de parámetros de entrada del indicador:





Trabajar con fuentes en los parámetros de entrada del indicador se ha convertido en mucho más conveniente.