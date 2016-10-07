コードベースセクション
インディケータ

SignalTable - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Antonuk Oleg

9つの時間枠に3つの指標の売買シグナルを表示するオリジナル指標。

この指標はGetFontName.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年6月10日に公開されました。

図1　SignalTable指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1711

