無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SignalTable - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1235
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Antonuk Oleg
9つの時間枠に3つの指標の売買シグナルを表示するオリジナル指標。
この指標はGetFontName.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年6月10日に公開されました。
図1 SignalTable指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1711
MACDonRSI
平滑化されたRSIオシレータに基づいて描かれたMACDヒストグラムNormalized_Volume_Oscillator
正規化された数量指標の拡張版指標値の視覚的な分析を簡易化する追加的なツール<
prusax
この指標は、ローソク足の方向に応じてバーの一にの色を塗ります。Adaptive to TF SMA
MAは時間枠内に変更があると自動的に期間を再計算します。