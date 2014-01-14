Autor original:

Desconocido

Un simple indicador de tendencia en forma de una nube coloreada. Los bordes de la nube se definen por LSMA y su EMA.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 17.05.2008.

Figura 1. Indicador Triggerlines Shift Modificado