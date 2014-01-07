请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
实际作者:
Antonuk Oleg
此原创指标显示三个指标 (iSAR, iWPR 和 iMA) 在九个时间帧内的买/卖信号。
指标使用类库 GetFontName.mqh (应复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 10.06.2008.
图例 1. SignalTable 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1711
