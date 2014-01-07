实际作者:

Antonuk Oleg

此原创指标显示三个指标 (iSAR, iWPR 和 iMA) 在九个时间帧内的买/卖信号。

指标使用类库 GetFontName.mqh (应复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 10.06.2008.

图例 1. SignalTable 指标