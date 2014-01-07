代码库部分
SignalTable - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.12 KB) 预览
signaltable.mq5 (13.79 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

实际作者:

Antonuk Oleg

此原创指标显示三个指标 (iSAR, iWPR 和 iMA) 在九个时间帧内的买/卖信号。

指标使用类库 GetFontName.mqh (应复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 10.06.2008.

图例 1. SignalTable 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1711

