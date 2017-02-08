Es un sistema de trading que se basa en la intersección de las líneas DI+ y DI- del indicador Fractal_ADX_Cloud. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si la línea roja y verde del indicador han sido cruzadas.

Para una compilación correcta del EA, hay que colocar los archivos compilados de los indicadores Fractal_ADX_Cloud.ex5 y Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

El indicador Fractal_ADX_Cloud_HTF TF en el Asesor Experto sirve sólo para una visualización más conveniente de las tendencias en el Probador de Estrategias, y por tanto no funciona en otros modos de trabajo.

Después de la compilación, el archivo del EA Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 contiene los indicadores Fractal_ADX_Cloud.ex5 y Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 como recursos, ¡y por eso su presencia en la carpeta del terminal no es necesaria para el trabajo del EA compilado! Para eso, en el código del EA ha sido añadido el código correspondiente para la inclusión de estos indicadores en el archivo ejecutable del EA.

Los archivos ejecutables de los indicadores han sido añadidos como recursos a nivel global



#resource "\\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud.ex5"

#resource \\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5

En el bloque de la función OnInit(), han sido cambiadas las rutas de cadena hacia los indicadores utilizados como recursos



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud" ,e_period,normal_speed,IPC, 0 );

if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Fallo al recibir el manejador del indicador Fractal_ADX_Cloud" );

return ( INIT_FAILED );

}



if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))

{



int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF" ,InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,IPC, 0 );

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Fallo al recibir el manejador del indicador Fractal_ADX_Cloud_HTF" );

return ( INIT_FAILED );

}

}





Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. Stop Loss y Take Profit no se utilizaban durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para el año 2015 en USDJPY H12:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas