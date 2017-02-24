und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_Fractal_ADX_Cloud - Experte für den MetaTrader 5
- 1270
Ein Handelssystem, das auf der Kreuzung der Linien DI+ und DI- des Fractal_ADX_Cloud Indikators basiert. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn sich die rote und die grüne Linien gekreuzt haben.
Der Indikator benötigt die Dateien Fractal_ADX_Cloud.ex5 und Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Der Fractal_ADX_Cloud_HTF TF Indikator dient nur zur Visualisierung von Trends im Strategietester und funktioniert nicht in anderen Modi.
Nach der Kompilation beinhaltet die Datei des Expert Advisors Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 der Indikatoren Fractal_ADX_Cloud.ex5 und Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 als Ressourcen, deswegen müssen sie nicht weiter im Ordner des Terminals vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Expert Advisors der entsprechende Code für das Einfügen dieser Indikatoren in die ausführbare Datei des Expert Advisors hinzugefügt.
An der globalen Ebene wurden die ausführbaren Dateien der Indikatoren als Ressourcen hinzugefügt
#resource "\\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud.ex5"
#resource \\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5
Im Block der OnInit() Funktion wurden die Pfade zu den als Ressourcen verwendeten Indikatoren geändert
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud",e_period,normal_speed,IPC,0);
if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Der Handle des Fractal_ADX_Cloud Indikators konnte nicht erhalten werden");
return(INIT_FAILED);
}
if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
{
//---- den Handle des Fractal_ADX_Cloud_HTF Indikators erhalten
int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF",InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,IPC,0);
if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Der Handle des Fractal_ADX_Cloud_HTF Indikators konnte nicht erhalten werden");
return(INIT_FAILED);
}
}
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart
Testergebnisse für 2015 auf USDJPY H12:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17027
