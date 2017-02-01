Participe de nossa página de fãs
Sistema de negociação baseada na interseção das linhas DI+ e DI- do indicador Fractal_ADX_Cloud. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se forem cruzadas as linhas verde e vermelha do indicador.
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que os arquivo pre-compilados dos indicadores Fractal_ADX_Cloud.ex5 e Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
No Expert Advisor, o indicador Fractal_ADX_Cloud_HTF é destinados para uma visualização mais conveniente de tendências no testador de estratégias, no entanto, eles não funcionam com outros modos de trabalho.
Depois de compilar o arquivo, o Expert Advisor Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 contém os indicadores Fractal_ADX_Cloud.ex5 e Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do Expert Advisor final pre-compilado! Para fazer isso, ao código do Expert Advisor foi adicionado o código respectivo para incluir estes indicadores dentro do arquivo executável do Expert Advisor.
A nível global, foram adicionados arquivos executáveis dos indicadores como recursos
#resource "\\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud.ex5"
#resource \\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5
No bloco da função OnInit(), foram alterados os caminhos de sequências de caracteres para os indicadores a serem usados como recursos
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud",e_period,normal_speed,IPC,0);
if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Falha ao obter o identificador do indicador Fractal_ADX_Cloud");
return(INIT_FAILED);
}
if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
{
//---- obtenção do identificador do indicador Fractal_ADX_Cloud_HTF
int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF",InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,IPC,0);
if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Falha ao obter o identificador do indicador Fractal_ADX_Cloud_HTF");
return(INIT_FAILED);
}
}
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste para 2015, USDJPY, H12:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17027
