Sistema de negociação baseada na interseção das linhas DI+ e DI- do indicador Fractal_ADX_Cloud. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se forem cruzadas as linhas verde e vermelha do indicador.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que os arquivo pre-compilados dos indicadores Fractal_ADX_Cloud.ex5 e Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

No Expert Advisor, o indicador Fractal_ADX_Cloud_HTF é destinados para uma visualização mais conveniente de tendências no testador de estratégias, no entanto, eles não funcionam com outros modos de trabalho.

Depois de compilar o arquivo, o Expert Advisor Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 contém os indicadores Fractal_ADX_Cloud.ex5 e Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do Expert Advisor final pre-compilado! Para fazer isso, ao código do Expert Advisor foi adicionado o código respectivo para incluir estes indicadores dentro do arquivo executável do Expert Advisor.

A nível global, foram adicionados arquivos executáveis dos indicadores como recursos



#resource "\\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud.ex5"

#resource \\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5

No bloco da função OnInit(), foram alterados os caminhos de sequências de caracteres para os indicadores a serem usados como recursos



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud" ,e_period,normal_speed,IPC, 0 );

if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Falha ao obter o identificador do indicador Fractal_ADX_Cloud" );

return ( INIT_FAILED );

}



if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))

{



int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF" ,InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,IPC, 0 );

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Falha ao obter o identificador do indicador Fractal_ADX_Cloud_HTF" );

return ( INIT_FAILED );

}

}





Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, USDJPY, H12:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste