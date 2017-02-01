CodeBaseSeções
Experts

Exp_Fractal_ADX_Cloud - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
Fractal_ADX_Cloud.mq5 (35.18 KB) visualização
Fractal_ADX_Cloud_HTF.mq5 (23.82 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_Fractal_ADX_Cloud.mq5 (15.81 KB) visualização
Sistema de negociação baseada na interseção das linhas DI+ e DI- do indicador Fractal_ADX_Cloud. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se forem cruzadas as linhas verde e vermelha do indicador.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que os arquivo pre-compilados dos indicadores Fractal_ADX_Cloud.ex5 e Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

No Expert Advisor, o indicador Fractal_ADX_Cloud_HTF é destinados para uma visualização mais conveniente de tendências no testador de estratégias, no entanto, eles não funcionam com outros modos de trabalho.

Depois de compilar o arquivo, o Expert Advisor Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 contém os indicadores Fractal_ADX_Cloud.ex5 e Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do Expert Advisor final pre-compilado! Para fazer isso, ao código do Expert Advisor foi adicionado o código respectivo para incluir estes indicadores dentro do arquivo executável do Expert Advisor.

A nível global, foram adicionados arquivos executáveis dos indicadores como recursos

//---- Adição de indicadores ao código do Expert Advisor como recurso
#resource "\\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud.ex5"
#resource \\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5

No bloco da função OnInit(), foram alterados os caminhos de sequências de caracteres para os indicadores a serem usados como recursos

//---- obtenção do identificador do indicador Fractal_ADX_Cloud
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud",e_period,normal_speed,IPC,0);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Falha ao obter o identificador do indicador Fractal_ADX_Cloud");
      return(INIT_FAILED);
     }

   if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
     {
      //---- obtenção do identificador do indicador Fractal_ADX_Cloud_HTF
      int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF",InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,IPC,0);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Falha ao obter o identificador do indicador Fractal_ADX_Cloud_HTF");
         return(INIT_FAILED);
        }
     }


Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit. 

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, USDJPY, H12:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17027

