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Exp_Fractal_ADX_Cloud - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, основанная на пересечении линий DI+ и DI- индикатора Fractal_ADX_Cloud. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение красной и зелёной линий индикатора.
Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов Fractal_ADX_Cloud.ex5 и Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Индикатор Fractal_ADX_Cloud_HTF TF в эксперте предназначен только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы он не работает.
После компиляции файл эксперта Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 содержит индикаторы Fractal_ADX_Cloud.ex5 и Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 в себе как ресурсы, и поэтому дальнейшей необходимости их наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этих индикаторов в исполняемый файл эксперта.
На глобальном уровне добавлены исполняемые файлы индикаторов как ресурсы
#resource "\\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud.ex5"
#resource \\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5
В блоке функции OnInit() изменены строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud",e_period,normal_speed,IPC,0);
if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Не удалось получить хендл индикатора Fractal_ADX_Cloud");
return(INIT_FAILED);
}
if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
{
//---- получение хендла индикатора Fractal_ADX_Cloud_HTF
int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF",InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,IPC,0);
if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Не удалось получить хендл индикатора Fractal_ADX_Cloud_HTF");
return(INIT_FAILED);
}
}
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на USDJPY H12:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор Fractal_ADX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.TASSKlT_HTF
Индикатор TASSKlT с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Советник-пипсатор. Индикаторы в работе не используются.TREND_alexcud v_2
В работе советника используются 15 индикаторов IMA и два индикатора iAC.