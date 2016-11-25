Торговая система, основанная на пересечении линий DI+ и DI- индикатора Fractal_ADX_Cloud. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение красной и зелёной линий индикатора.

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов Fractal_ADX_Cloud.ex5 и Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Индикатор Fractal_ADX_Cloud_HTF TF в эксперте предназначен только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы он не работает.

После компиляции файл эксперта Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 содержит индикаторы Fractal_ADX_Cloud.ex5 и Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 в себе как ресурсы, и поэтому дальнейшей необходимости их наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этих индикаторов в исполняемый файл эксперта.

На глобальном уровне добавлены исполняемые файлы индикаторов как ресурсы



#resource "\\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud.ex5"

#resource \\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5

В блоке функции OnInit() изменены строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud" ,e_period,normal_speed,IPC, 0 );

if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Не удалось получить хендл индикатора Fractal_ADX_Cloud" );

return ( INIT_FAILED );

}



if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))

{



int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF" ,InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,IPC, 0 );

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Не удалось получить хендл индикатора Fractal_ADX_Cloud_HTF" );

return ( INIT_FAILED );

}

}





При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на USDJPY H12:

Рис. 2. График результатов тестирования