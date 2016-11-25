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Советники

Exp_Fractal_ADX_Cloud - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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3430
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая система, основанная на пересечении линий DI+ и DI- индикатора Fractal_ADX_Cloud. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение красной и зелёной линий индикатора.

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов Fractal_ADX_Cloud.ex5 и Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5  в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Индикатор Fractal_ADX_Cloud_HTF TF в эксперте предназначен только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы он не работает.

После компиляции файл эксперта Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 содержит индикаторы Fractal_ADX_Cloud.ex5 и  Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 в себе как ресурсы, и поэтому дальнейшей необходимости их наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этих индикаторов в исполняемый файл эксперта.

На глобальном уровне добавлены исполняемые файлы индикаторов как ресурсы

//---- Включение индикаторов в код эксперта как ресурсов
#resource "\\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud.ex5"
#resource \\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5

В блоке функции OnInit() изменены строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам

//---- получение хендла индикатора Fractal_ADX_Cloud
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud",e_period,normal_speed,IPC,0);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора Fractal_ADX_Cloud");
      return(INIT_FAILED);
     }

   if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
     {
      //---- получение хендла индикатора Fractal_ADX_Cloud_HTF
      int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF",InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,IPC,0);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Не удалось получить хендл индикатора Fractal_ADX_Cloud_HTF");
         return(INIT_FAILED);
        }
     }


При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на USDJPY H12:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Fractal_ADX_HTF Fractal_ADX_HTF

Индикатор Fractal_ADX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TASSKlT_HTF TASSKlT_HTF

Индикатор TASSKlT с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

10 pips 10 pips

Советник-пипсатор. Индикаторы в работе не используются.

TREND_alexcud v_2 TREND_alexcud v_2

В работе советника используются 15 индикаторов IMA и два индикатора iAC.