El indicador TASSKlT permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para una compilación correcta del indicador del repetidor TASSKlT_HTF, hay que colocar el archivo compilado del indicador personalizado original TASSKlT.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Después de la compilación, el archivo del indicador TASSKlT_HTF.ex5 contiene el indicador TASSKlT.ex5 como un recurso, ¡y por eso su presencia en la carpeta del terminal no es necesaria para el trabajo del indicador compilado resultante! Para eso, en el código del indicador ha sido añadido el código correspondiente para la inclusión de este indicador en el archivo ejecutable del EA.

El archivo ejecutable del indicador ha sido añadido como recurso a nivel global



#resource \\Indicators\\TASSKlT.ex5

En el bloque de la función OnInit(), ha sido cambiada la ruta de cadena hacia el indicador utilizado como recurso

Ind_Handle= iCustom ( Symbol (),TimeFrame, "::Indicators\\TASSKlT" ,ADXperiod1,ADXperiod2,ADXperiod3);

De esta manera, el archivo ejecutable compilado del del indicador del repetidor puede ser utilizado en otros terminales por sí mismo sin el indicador original.

Fig. 1. Indicador TASSKlT_HTF