Exp_Fractal_ADX_Cloud - MetaTrader 5EA
Exp_Fractal_ADX_Cloud - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1736
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于 Fractal_ADX_Cloud 指标 DI+ 和 DI 线交叉的交易系统。在柱线收盘时, 如果指标的红色线与绿色线交叉，则形成信号。
放置 Fractal_ADX_Cloud.ex5 和 Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 编译文件至 <客户端文件夹>\MQL5\Indicators。
EA 中的 Fractal_ADX_Cloud_HTF 指标只是出于更方便地在策略测试器中将趋势可视化, 在其它操作模式中它们没有动作。
编译之后, Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 交易系统文件将 Fractal_ADX_Cloud.ex5 和 Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5 指标作为 资源 包含在内, 所以, 编译 EA 时不需要它们出现在终端文件夹里即可工作！为此目的, 已将相应的代码添加到 EA 代码中, 以便将这些指标包含在交易系统的可执行文件中。
指标可执行文件已作为资源添加到全局范围
//---- 在 EA 代码里包含指标作为资源
#resource "\\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud.ex5"
#resource \\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5
#resource "\\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud.ex5"
#resource \\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5
在 OnInit() 函数块里将字符串路径更改为指标的资源
//---- 获取 Fractal_ADX_Cloud 指标的句柄
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud",e_period,normal_speed,IPC,0);
if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" 获取 Fractal_ADX_Cloud 指标句柄失败");
return(INIT_FAILED);
}
if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
{
//---- 获取 Fractal_ADX_Cloud_HTF 指标的句柄
int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF",InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,IPC,0);
if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" 获取 Fractal_ADX_Cloud_HTF 指标句柄失败");
return(INIT_FAILED);
}
}
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud",e_period,normal_speed,IPC,0);
if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" 获取 Fractal_ADX_Cloud 指标句柄失败");
return(INIT_FAILED);
}
if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
{
//---- 获取 Fractal_ADX_Cloud_HTF 指标的句柄
int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF",InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,IPC,0);
if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" 获取 Fractal_ADX_Cloud_HTF 指标句柄失败");
return(INIT_FAILED);
}
}
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 2015 品种 USDJPY H12:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17027
