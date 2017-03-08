コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_Fractal_ADX_Cloud - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1080
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
Fractal_ADX_Cloud.mq5 (35.18 KB) ビュー
Fractal_ADX_Cloud_HTF.mq5 (23.82 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_Fractal_ADX_Cloud.mq5 (15.81 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Fractal_ADX_Cloud指標のDI +とDI-ラインの交差に基づく取引システムです。シグナルは指標の赤線と緑線が交差する場合、バーが閉じるときに形成されます。

コンパイルされたFractal_ADX_Cloud.ex5とFractal_ADX_Cloud_HTF.ex5ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

EAのFractal_ADX_Cloud_HTF指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。

コンパイル後、 Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5エキスパートファイルには、Fractal_ADX_Cloud.ex5およびFractal_ADX_Cloud_HTF.ex5指標をリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。

//---- 指標をEAコードにリソースとしてインクルードする
#resource "\\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud.ex5"
#resource \\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。

//---- Fractal_ADX_Cloud指標ハンドルの取得
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud",e_period,normal_speed,IPC,0);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Failed to get handle of the Fractal_ADX_Cloud indicator");
      return(INIT_FAILED);
     }

   if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
     {
      //---- Fractal_ADX_Cloud_HTF指標ハンドルの取得
      int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF",InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,IPC,0);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Failed to get handle of the Fractal_ADX_Cloud_HTF indicator");
         return(INIT_FAILED);
        }
     }


以下の検証では、デフォルトのエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。 

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例

H12での2015のUSDJPYのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17027

Fractal_ADX_HTF Fractal_ADX_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_ADX指標です。

TASSKlT_HTF TASSKlT_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むTASSKlT指標です。

Aroonオシレータ - ダイナミックゾーン（レベル） Aroonオシレータ - ダイナミックゾーン（レベル）

買われ過ぎと売られ過ぎの条件に固定レベルではなくダイナミックレベル/ゾーンを使用するAroonオシレータです。

ADXシステム ADXシステム

このエキスパートアドバイザーはiADX（Average Directional Movement Index）指標のシグナルに基づいています。