Exp_Fractal_ADX_Cloud - MetaTrader 5のためのエキスパート
Fractal_ADX_Cloud指標のDI +とDI-ラインの交差に基づく取引システムです。シグナルは指標の赤線と緑線が交差する場合、バーが閉じるときに形成されます。
コンパイルされたFractal_ADX_Cloud.ex5とFractal_ADX_Cloud_HTF.ex5ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。
EAのFractal_ADX_Cloud_HTF指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。
コンパイル後、 Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5エキスパートファイルには、Fractal_ADX_Cloud.ex5およびFractal_ADX_Cloud_HTF.ex5指標をリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。
指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。
#resource "\\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud.ex5"
#resource \\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5
OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud",e_period,normal_speed,IPC,0);
if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Failed to get handle of the Fractal_ADX_Cloud indicator");
return(INIT_FAILED);
}
if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
{
//---- Fractal_ADX_Cloud_HTF指標ハンドルの取得
int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF",InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,IPC,0);
if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Failed to get handle of the Fractal_ADX_Cloud_HTF indicator");
return(INIT_FAILED);
}
}
以下の検証では、デフォルトのエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
H12での2015のUSDJPYのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
