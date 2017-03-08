Fractal_ADX_Cloud指標のDI +とDI-ラインの交差に基づく取引システムです。シグナルは指標の赤線と緑線が交差する場合、バーが閉じるときに形成されます。

コンパイルされたFractal_ADX_Cloud.ex5とFractal_ADX_Cloud_HTF.ex5ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

EAのFractal_ADX_Cloud_HTF指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。

コンパイル後、 Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5エキスパートファイルには、Fractal_ADX_Cloud.ex5およびFractal_ADX_Cloud_HTF.ex5指標をリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。



#resource "\\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud.ex5"

#resource \\Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud" ,e_period,normal_speed,IPC, 0 );

if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Failed to get handle of the Fractal_ADX_Cloud indicator" );

return ( INIT_FAILED );

}



if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))

{



int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "::Indicators\\Fractal_ADX_Cloud_HTF" ,InpInd_Timeframe,e_period,normal_speed,IPC, 0 );

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Failed to get handle of the Fractal_ADX_Cloud_HTF indicator" );

return ( INIT_FAILED );

}

}





以下の検証では、デフォルトのエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの約定の例

H12での2015のUSDJPYのテスト結果：

図2 検証結果のチャート