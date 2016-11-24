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Индикаторы

Fractal_ADX - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2728
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com

Фрактальный Average Directional Index. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.

Рис.1. Индикаторы Fractal_ADX и Fractal_ADX_Cloud

Рис.1. Индикаторы Fractal_ADX и Fractal_ADX_Cloud

Fractal_CCI_HTF Fractal_CCI_HTF

Индикатор Fractal_CCI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_Fractal_WPR Exp_Fractal_WPR

Самый простой советник по фрактальному WPR.

TASSKlT TASSKlT

Простой визуализатор тренда.

The MasterMind 3 The MasterMind 3

Советник обрабатывает сигналы с четырёх индикаторов iWPR разного периода усреднения.