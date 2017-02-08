Autor de la idea — Denis, autor del código mq5 — barabashkakvn.

Se utilizan 15 indicadores iMA (en tres marcos temporales — М15, H1 и H4 — y cinco períodos del promedio — 5, 8, 13, 21, 34) y dos indicadores iAC en M15 y H4).

Prueba en EURUSD, M15, desde 2016.06.01 hasta 2016.11.24



