Asesores Expertos

TREND_alexcud v_2 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
848
(20)
Autor de la idea  Denis,  autor del código mq5  barabashkakvn.

Se utilizan 15 indicadores iMA (en tres marcos temporales — М15, H1 и H4 — y cinco períodos del promedio — 5, 8, 13, 21, 34) y dos indicadores iAC en M15 y H4).

Prueba en EURUSD, M15, desde 2016.06.01 hasta 2016.11.24

TREND_alexcud v_2 tester

ADX System ADX System

Este EA trabaja a base de las señales de los indicadores iADX, Average Directional Movement Index.

Exp_Fractal_ADX_Cloud Exp_Fractal_ADX_Cloud

Es un sistema de trading que se basa en la intersección de las líneas DI+ y DI- del indicador Fractal_ADX_Cloud.

10 pips 10 pips

Asesor Experto de pips. Los indicadores no se utilizan.

Fractal_Force_Index_HTF Fractal_Force_Index_HTF

El indicador Fractal_Force_Index permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.