Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TREND_alexcud v_2 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 848
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea — Denis, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Se utilizan 15 indicadores iMA (en tres marcos temporales — М15, H1 и H4 — y cinco períodos del promedio — 5, 8, 13, 21, 34) y dos indicadores iAC en M15 y H4).
Prueba en EURUSD, M15, desde 2016.06.01 hasta 2016.11.24
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17038
Este EA trabaja a base de las señales de los indicadores iADX, Average Directional Movement Index.Exp_Fractal_ADX_Cloud
Es un sistema de trading que se basa en la intersección de las líneas DI+ y DI- del indicador Fractal_ADX_Cloud.
Asesor Experto de pips. Los indicadores no se utilizan.Fractal_Force_Index_HTF
El indicador Fractal_Force_Index permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.