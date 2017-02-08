CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

ADX System - Asesor Experto para MetaTrader 5

ADX System | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1171
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
ADX System.mq5 (9.14 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea —  Collector,  autor del código mq5 —  barabashkakvn.

Las señales de los indicadores iADX, Average Directional Movement Index.

La decisión sobre la apertura y cierre de posiciones se toma a base de las indicaciones de IADX:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   double ADXP,ADXC,ADXDIPP;
   double ADXDIPC,ADXDIMP,ADXDIMC;

   ADXP = iADXGet(MAIN_LINE, 2);
   ADXC = iADXGet(MAIN_LINE, 1);
   ADXDIPP = iADXGet(PLUSDI_LINE, 2);
   ADXDIPC = iADXGet(PLUSDI_LINE, 1);
   ADXDIMP = iADXGet(MINUSDI_LINE, 2);
   ADXDIMC = iADXGet(MINUSDI_LINE, 1);

   int total=0;
   for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of open positions
      if(m_position.SelectByIndex(i))
         if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic()==m_magic)
            total++;

   if(total==0)
     {
      //--- no opened positions identified
      if(m_account.FreeMargin()<(1000*Lots))
        {
         Print("We have no money. Free Margin = ",m_account.FreeMargin());
         return;
        }
      //--- check for long position (BUY) possibility
      if((ADXP<ADXC) && (ADXDIPP<ADXP) && (ADXDIPC>ADXC))
        {
         if(!RefreshRates())
            return;

         if(m_trade.Buy(Lots,m_symbol.Name(),m_symbol.Ask(),m_symbol.Bid()-ExtStopLoss*Point(),
            m_symbol.Ask()+ExtTakeProfit*Point(),"adx sample"))
           {
            Print("BUY order opened : ",m_trade.ResultPrice());
           }
         else
           {
            Print("Error opening BUY. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
                  ", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription(),
                  ", ticket of deal: ",m_trade.ResultDeal());
            return;
           }
        }
      //--- check for short position (SELL) possibility
      if((ADXP<ADXC) && (ADXDIMP<ADXP) && (ADXDIMC>ADXC))
        {
         if(!RefreshRates())
            return;

         if(m_trade.Sell(Lots,m_symbol.Name(),m_symbol.Bid(),m_symbol.Ask()+ExtStopLoss*Point(),
            m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit*Point(),"adx sample"))
           {
            Print("SELL order opened : ",m_trade.ResultPrice());
           }
         else
            Print("Error opening Sell. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
                  ", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription(),
                  ", ticket of deal: ",m_trade.ResultDeal());
         return;
        }
      return;
     }

   for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of open positions
      if(m_position.SelectByIndex(i))
         if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic()==m_magic)
           {
            if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) // long position is opened
              {
               if(ADXP>ADXC && ADXDIPP>ADXP && ADXDIPC<ADXC)
                 {
                  m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // close position
                  return; // exit
                 }
               if(ExtTrailingStop>0)
                 {
                  if(!RefreshRates())
                     return;

                  if(m_symbol.Bid()-m_position.PriceOpen()>Point()*ExtTrailingStop)
                    {
                     if(m_position.StopLoss()<m_symbol.Bid()-Point()*ExtTrailingStop)
                       {
                        m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_symbol.Bid()-Point()*ExtTrailingStop,
                                               m_position.TakeProfit());
                        return;
                       }
                    }
                 }
              }
            else
              {
               if(ADXP>ADXC && ADXDIMP>ADXP && ADXDIMC<ADXC)
                 {
                  m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // close position
                  return; // exit
                 }
               if(ExtTrailingStop>0)
                 {
                  if(!RefreshRates())
                     return;

                  if((m_position.PriceOpen()-m_symbol.Ask())>(Point()*ExtTrailingStop))
                    {
                     if((m_position.StopLoss()>(m_symbol.Ask()+Point()*ExtTrailingStop)) ||
                        (m_position.StopLoss()==0))
                       {
                        m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_symbol.Ask()+Point()*ExtTrailingStop,
                                               m_position.TakeProfit());
                        return;
                       }
                    }
                 }
              }
           }
   return;
  }

Prueba en EURUSD, M15, desde 2016.06.01 hasta 2016.11.24, con depósito inicial igual a 10 000:

ADX System tester

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17030

Exp_Fractal_ADX_Cloud Exp_Fractal_ADX_Cloud

Es un sistema de trading que se basa en la intersección de las líneas DI+ y DI- del indicador Fractal_ADX_Cloud.

Fractal_ADX_HTF Fractal_ADX_HTF

El indicador Fractal_ADX permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

TREND_alexcud v_2 TREND_alexcud v_2

En el trabajo del EA se utilizan 15 indicadores IMA y dos indicadores iAC.

10 pips 10 pips

Asesor Experto de pips. Los indicadores no se utilizan.