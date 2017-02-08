CodeBaseSecciones
Indicadores

Fractal_ADX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
El indicador Fractal_ADX permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para una compilación correcta del indicador del repetidor Fractal_ADX_HTF, hay que colocar el archivo compilado del indicador personalizado original Fractal_ADX.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Después de la compilación, el archivo del indicador Fractal_ADX_HTF.ex5 contiene el indicador Fractal_ADX.ex5 como un recurso, ¡y por eso su presencia en la carpeta del terminal no es necesaria para el trabajo del indicador compilado resultante! Para eso, en el código del indicador ha sido añadido el código correspondiente para la inclusión del indicador Fractal_ADX en el archivo ejecutable.

El archivo ejecutable del indicador ha sido añadido como recurso a nivel global

//---- Inclusión de los indicadores personalizados en el código del indicador como recursos
#resource \\Indicators\\Fractal_ADX.ex5

En el bloque de la función OnInit(), ha sido cambiada la ruta de cadena hacia el indicador utilizado como recurso

Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_ADX",e_period,normal_speed,IPC,0);

De esta manera, el archivo ejecutable compilado del del indicador del repetidor puede ser utilizado en otros terminales por sí mismo sin el indicador original.

Fig. 1. Indicadores Fractal_ADX_HTF y Fractal_ADX_Cloud_HTF

