Autor original:

Kalenzo

Una variante del indicador SSL realizada en forma de canal y representada como una nube coloreada. El indicador envía una alerta cuando la tendencia cambia su dirección.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint period= 13 ; input bool NRTR= true ; input int Shift= 0 ; input uint AlertCount= 0 ; input uint AlertBar= 0 ;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 19.07.2008.

Fig.1 Indicador SSL_Channel_Chart