Una variante del indicador SSL realizada en forma de canal y representada como una nube coloreada. El indicador envía una alerta cuando la tendencia cambia su dirección.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input uint   period=13;           // Periodo media móvil
input bool   NRTR=true;           // en forma de NRTR
input int    Shift=0;             // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
input uint   AlertCount=0;        // Cantidad de alertas presentadas
input uint   AlertBar=0;          // Barra a la que pertenece la alerta

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 19.07.2008. 

Fig.1 Indicador SSL_Channel_Chart

Fig.1 Indicador SSL_Channel_Chart

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1692

