SSL_Channel_Chart - indicador para MetaTrader 5
Autor original:
Kalenzo
Una variante del indicador SSL realizada en forma de canal y representada como una nube coloreada. El indicador envía una alerta cuando la tendencia cambia su dirección.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input uint period=13; // Periodo media móvil input bool NRTR=true; // en forma de NRTR input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras input uint AlertCount=0; // Cantidad de alertas presentadas input uint AlertBar=0; // Barra a la que pertenece la alerta
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 19.07.2008.
Fig.1 Indicador SSL_Channel_Chart
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1692
