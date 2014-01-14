CodeBaseSecciones
MACD_with_Crossing - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

mladen

Variación sobre el tema MACD, usando las barras de color como señales de entrada y salida El color de la nube del MACD corresponde a la dirección de la tendencia.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 20.07.2008.

Fig.1 Indicador MACD_with_Crossing

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1691

SSL_Channel_Chart SSL_Channel_Chart

Una variante del indicador SSL realizada en forma de canal y representada como una nube coloreada rellenada según la alerta cuando cambia la dirección de la tendencia

IncADXWOnArray IncADXWOnArray

La clase CADXWOnArray está diseñada para calcular los valores de ADXW Average Directional Movement Index Wilder (Índice de Movimiento Direccional Medio de Wilder, ADX Wilder) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.

IncADXOnArray IncADXOnArray

La clase CADXOnArray está diseñada para calcular los valores de Average Directional Movement Index (ADX, Índice de Movimiento Direccional Medio) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.

ReverseSymbol (Inversa del símbolo) ReverseSymbol (Inversa del símbolo)

El indicador permite trabajar escogiendo entre el tiempo real del instrumento financiero o su simétrica (1/X).