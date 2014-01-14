Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MACD_with_Crossing - indicador para MetaTrader 5
- 1727
Autor real:
mladen
Variación sobre el tema MACD, usando las barras de color como señales de entrada y salida El color de la nube del MACD corresponde a la dirección de la tendencia.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 20.07.2008.
Fig.1 The MACD_with_Crossing indicator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1691
Una variante del indicador SSL realizada en forma de canal y representada como una nube coloreada rellenada según la alerta cuando cambia la dirección de la tendenciaIncADXWOnArray
La clase CADXWOnArray está diseñada para calcular los valores de ADXW Average Directional Movement Index Wilder (Índice de Movimiento Direccional Medio de Wilder, ADX Wilder) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.
La clase CADXOnArray está diseñada para calcular los valores de Average Directional Movement Index (ADX, Índice de Movimiento Direccional Medio) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.ReverseSymbol (Inversa del símbolo)
El indicador permite trabajar escogiendo entre el tiempo real del instrumento financiero o su simétrica (1/X).