SSL_Channel_Chart - индикатор для MetaTrader 5
Вариант индикатора SSL, выполненного в виде канала и представленного цветным облаком. При изменении направления тренда индикатор подаёт алерт.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint period=13; // Период скользящих средних input bool NRTR=true; // NRTR вид input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input uint AlertCount=0; // Количество подаваемых алертов input uint AlertBar=0; // Бар, с которого алерт
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.07.2008.
Рис.1 Индикатор SSL_Channel_Chart
