Вариант индикатора SSL, выполненного в виде канала и представленного цветным облаком. При изменении направления тренда индикатор подаёт алерт.

Входные параметры индикатора:

input uint period= 13 ; input bool NRTR= true ; input int Shift= 0 ; input uint AlertCount= 0 ; input uint AlertBar= 0 ;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.07.2008.

Рис.1 Индикатор SSL_Channel_Chart