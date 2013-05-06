CodeBaseРазделы
Индикаторы

SSL_Channel_Chart - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Вариант индикатора SSL, выполненного в виде канала и представленного цветным облаком. При изменении направления тренда индикатор подаёт алерт.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint   period=13;           // Период скользящих средних
input bool   NRTR=true;           // NRTR вид
input int    Shift=0;             // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input uint   AlertCount=0;        // Количество подаваемых алертов
input uint   AlertBar=0;          // Бар, с которого алерт

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.07.2008. 

Рис.1 Индикатор SSL_Channel_Chart

