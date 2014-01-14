CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

SpreadCandlesCreator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1315
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador construye, en modo online, un gráfico de velas con los valores actuales de spread.

El objetivo principal es la observación de las variaciones precisas en los spread del broker. El indicador muestra las velas online solamente, el gráfico de velas no se guarda ni se almacena en ningún sitio.

SpreadCandlesCreator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/665

VGridLine_Intraday X4 VGridLine_Intraday X4

Cuadrícula de tiempo vertical de cuatro horas.

IncMACDOnArray IncMACDOnArray

La clase CMACDOnArray está diseñada para calcular los valores de Moving Average Convergence/Divergence (MACD, Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.

IncADXWOnArray IncADXWOnArray

La clase CADXWOnArray está diseñada para calcular los valores de ADXW Average Directional Movement Index Wilder (Índice de Movimiento Direccional Medio de Wilder, ADX Wilder) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.

SSL_Channel_Chart SSL_Channel_Chart

Una variante del indicador SSL realizada en forma de canal y representada como una nube coloreada rellenada según la alerta cuando cambia la dirección de la tendencia