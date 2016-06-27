und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SSL_Channel_Chart - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Kalenzo
Eine Variante des SSL-Indikators in Form eines Kanals und dargestellt als eine farbige Wolke. Der Indikator erzeugt Warnungen im Falle einer Trendänderung.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+----------------------------------------------+ input uint period=13; // Periodenlänge für den gleitenden Durchschnitt input bool NRTR=true; // NRTR Form input int Shift=0; // Horizontaler Versatz in Bars des Indikators input uint AlertCount=0; // Anzahl der Warnungen input uint AlertBar=0; // Die Bar für die Warnungen
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 19.07.2008.
Abb.1 Der Indikator SSL_Channel_Chart
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1692
