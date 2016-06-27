CodeBaseKategorien
Indikatoren

SSL_Channel_Chart - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
999
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Kalenzo

Eine Variante des SSL-Indikators in Form eines Kanals und dargestellt als eine farbige Wolke. Der Indikator erzeugt Warnungen im Falle einer Trendänderung.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indicator input parameters                   |
//+----------------------------------------------+
input uint   period=13;           // Periodenlänge für den gleitenden Durchschnitt
input bool   NRTR=true;           // NRTR Form
input int    Shift=0;             // Horizontaler Versatz in Bars des Indikators
input uint   AlertCount=0;        // Anzahl der Warnungen
input uint   AlertBar=0;          // Die Bar für die Warnungen

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 19.07.2008. 

Fig.1 Der Indikator SSL_Channel_Chart

Abb.1 Der Indikator SSL_Channel_Chart

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1692

