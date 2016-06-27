Wirklicher Autor:

Kalenzo

Eine Variante des SSL-Indikators in Form eines Kanals und dargestellt als eine farbige Wolke. Der Indikator erzeugt Warnungen im Falle einer Trendänderung.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

input uint period= 13 ; input bool NRTR= true ; input int Shift= 0 ; input uint AlertCount= 0 ; input uint AlertBar= 0 ;

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 19.07.2008.

Abb.1 Der Indikator SSL_Channel_Chart