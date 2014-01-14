CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

SSL_Channel_Chart - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1367
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Kalenzo

Uma variante do indicador SSL idealizada sob a forma de canal e representada como uma nuvem colorida. O indicador apresenta alertas quando a tendência muda de direção.

Parâmetros de entrada do Indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input uint   period=13;           // Período da Média Móvel
input bool   NRTR=true;           // Forma NRTR
input int    Shift=0;             // deslocamento horizontal dos indicadores  em barras
input uint   AlertCount=0;        // Número de alertas submetidos 
input uint   AlertBar=0;          // A barra em que o alerta foi acionado

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 19.07.2008. 

Fig.1 Indicador SSL_Channel_Chart

Fig.1 Indicador SSL_Channel_Chart

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1692

X2MA_BBx3_Cloud X2MA_BBx3_Cloud

Bandas de Bollinger exibida em um fundo colorido.

Expert Advisor AscTrend Expert Advisor AscTrend

Estratégia de negociação baseada no indicador ASCTrend como sinal principal, filtrada através do indicador NRTR e pelo indicador TrendStrength.

UltraCCI UltraCCI

Este indicador se baseia no CCI (Commodity Channel Index) e na análise da direção da tendência de suas múltiplas linhas de sinais.

MACD_with_Crossing MACD_with_Crossing

Variação sobre o tema MACD, usando barras coloridas como sinais de entrada e de saída.