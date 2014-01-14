Participe de nossa página de fãs
SSL_Channel_Chart - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1367
- 1367
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Kalenzo
Uma variante do indicador SSL idealizada sob a forma de canal e representada como uma nuvem colorida. O indicador apresenta alertas quando a tendência muda de direção.
Parâmetros de entrada do Indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input uint period=13; // Período da Média Móvel input bool NRTR=true; // Forma NRTR input int Shift=0; // deslocamento horizontal dos indicadores em barras input uint AlertCount=0; // Número de alertas submetidos input uint AlertBar=0; // A barra em que o alerta foi acionado
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 19.07.2008.
Fig.1 Indicador SSL_Channel_Chart
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1692
