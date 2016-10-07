コードベースセクション
SSL_Channel_Chart - MetaTrader 5のためのインディケータ

チャンネルの形をとり、トレンド方向の変化をアラートとともに着色された雲で表すSSL指標のバリアント。指標はトレンドがその方向を変更したときにアラートを送信します。

指標の入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ         |
//+----------------------------------------------+
input uint   period=13;           // 移動平均期間
input bool   NRTR=true;           // NRTRフォーム
input int    Shift=0;             // バー単位での指標の横シフト
input uint   AlertCount=0;        // 出されたアラートの数
input uint   AlertBar=0;          // アラートが出されたバー

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年7月19日に公開されました。 

図1 SSL_Channel_Chart 指標

図1 SSL_Channel_Chart 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1692

