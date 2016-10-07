無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SSL_Channel_Chart - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 870
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Kalenzo
チャンネルの形をとり、トレンド方向の変化をアラートとともに着色された雲で表すSSL指標のバリアント。指標はトレンドがその方向を変更したときにアラートを送信します。
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint period=13; // 移動平均期間 input bool NRTR=true; // NRTRフォーム input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト input uint AlertCount=0; // 出されたアラートの数 input uint AlertBar=0; // アラートが出されたバー
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年7月19日に公開されました。
図1 SSL_Channel_Chart 指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1692
