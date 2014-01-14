La clase CADXOnArray está diseñada para calcular los valores de Average Directional Movement Index (ADX, Índice de Movimiento Direccional Medio) en búferes de indicador.

Utilización:

El método Init() se llama en la función OnInit() con los siguientes parámetros:

int aPeriod - periodo del indicador.

- periodo del indicador. ENUM_MA_METHOD aMethod - periodo de suavizado.

El método Solve() se llama en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated de la función OnCalculate();

- variable prev_calculated de la función OnCalculate(); double aDataClose[] - búfer con los datos del cierre (Close) para el cálculo del indicador;

- búfer con los datos del cierre (Close) para el cálculo del indicador; double aDataHigh[] - búfer con los datos del máximo (High) para el cálculo del indicador;

- búfer con los datos del máximo (High) para el cálculo del indicador; double aDataLow[] - búfer con los datos del mínimo (Low) para el cálculo del indicador;

- búfer con los datos del mínimo (Low) para el cálculo del indicador; double aP[] - búfer intermedio para DI+;

- búfer intermedio para DI+; double aM[] - búfer intermedio para DI-;

- búfer intermedio para DI-; double aPDI[] - búfer con el valor calculado de PDI;

- búfer con el valor calculado de PDI; double aMDI[] - búfer con el valor calculado de MDI;

- búfer con el valor calculado de MDI; double aADXR[] - búfer intermedio para el cálculo de ADX;

- búfer intermedio para el cálculo de ADX; double aADX[] - búfer con el valor calculado de ADX.

int BarsRequiredADX() - devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de ADX;

- devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de ADX; int BarsRequiredPDIMDI() - devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de PDI y MDI;

- devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de PDI y MDI; string Name() - devuelve la línea con el nombre del indicador;

- devuelve la línea con el nombre del indicador; string PDIName() - devuelve la línea con el nombre de la línea PDI;

- devuelve la línea con el nombre de la línea PDI; string MDIName() - devuelve la línea con el nombre de la línea MDI.

Métodos adicionales:

Test_ADXOnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CADXOnArray. El archivo IncADXOnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).

Se necesita la clase CMAOnArray del archivo IncMAOnArray para poder trabajar adecuadamente. El archivo está disponible aquí.

El indicador técnico Average Directional Movement (Índice de Movimiento Direccional Medio, ADX) ayuda a determinar la tendencia del mercado. Welles Wilder lo desarrolló y lo describió detalladamente en su libro "Nuevos Conceptos sobre Sistemas Técnicos de Operaciones en Bolsa".