SSL_Channel_Chart - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

Kalenzo

SSL 指标的一个变体, 它以通道和彩色云的方式显示. 本指标在趋势方向改变的时候会提交提醒.

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input uint   period=13;           // 移动平均周期数
input bool   NRTR=true;           // NRTR 形式
input int    Shift=0;             // 指标的水平转换柱数
input uint   AlertCount=0;        // 提交的提醒数
input uint   AlertBar=0;          // 距离提醒的柱数

本指标首先于2008年7月19日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中. 

图1 SSL_Channel_Chart 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1692

