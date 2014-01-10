请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
SSL_Channel_Chart - MetaTrader 5脚本
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Kalenzo
SSL 指标的一个变体, 它以通道和彩色云的方式显示. 本指标在趋势方向改变的时候会提交提醒.
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint period=13; // 移动平均周期数 input bool NRTR=true; // NRTR 形式 input int Shift=0; // 指标的水平转换柱数 input uint AlertCount=0; // 提交的提醒数 input uint AlertBar=0; // 距离提醒的柱数
本指标首先于2008年7月19日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 SSL_Channel_Chart 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1692
