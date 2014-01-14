Un indicador de señal de semáforo que utiliza dos medias móviles en forma de NRTR. Se crea un canal formado por estas Medias Móviles. Las Medias Móviles tienen los mismos periodos de promedio, pero una de ellas se dibuja sobre la base de las series temporales high[], y la otra según low[]. La salida más allá de los límites de este canal da la señal de cambio de la tendencia con el color correspondiente. Después de eso, hasta que aparezca la señal opuesta, sigue el trazado de la media móvil NRTR correspondiente a la dirección de la tendencia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 23.07.2008.

Fig.1 Indicador SSL