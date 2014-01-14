La clase CADXWOnArray está diseñada para calcular los valores de ADXW (Índice de Movimiento Direccional Medio de Wilder, ADX Wilder) en búferes de indicador.



Utilización:



La función OnInit() llama al método Init() con los siguientes parámetros:

int aPeriod - periodo del indicador.

- periodo del indicador. ENUM_MA_METHOD aMethod - periodo de suavizado.

La función OnCalculate() llama al método Solve() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated de la función OnCalculate();

- variable prev_calculated de la función OnCalculate(); double aDataClose[] - búfer con los datos del cierre (Close) para el cálculo del indicador;

- búfer con los datos del cierre (Close) para el cálculo del indicador; double aDataHigh[] - búfer con los datos del máximo (High) para el cálculo del indicador;

- búfer con los datos del máximo (High) para el cálculo del indicador; double aDataLow[] - búfer con los datos del mínimo (Low) para el cálculo del indicador;

- búfer con los datos del mínimo (Low) para el cálculo del indicador; double aP[] - búfer intermedio para un componente positivo;

- búfer intermedio para un componente positivo; double aM[] - búfer intermedio para un componente negativo;

- búfer intermedio para un componente negativo; double aTR[] - búfer intermedio para el cálculo intermedio de ATR (Average True Range);

- búfer intermedio para el cálculo intermedio de ATR (Average True Range); double aATR[] - búfer intermedio para ATR;

- búfer intermedio para ATR; double aPS[] - búfer intermedio para el componente positivo suavizado;

- búfer intermedio para el componente positivo suavizado; double aMS[] - búfer intermedio para el componente negativo suavizado;

- búfer intermedio para el componente negativo suavizado; double aPDI[] - búfer con el valor calculado de PDI;

- búfer con el valor calculado de PDI; double aMDI[] - búfer con el valor calculado de MDI;

- búfer con el valor calculado de MDI; double aADXR[] - búfer intermedio para el cálculo de ADXW;

- búfer intermedio para el cálculo de ADXW; double aADX[] - búfer con el valor calculado de ADXW.

int BarsRequiredADX() - devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de ADX;

- devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de ADX; int BarsRequiredPDIMDI() - devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de PDI y MDI;

- devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de PDI y MDI; string Name() - devuelve la línea con el nombre del indicador;

- devuelve la línea con el nombre del indicador; string PDIName() - devuelve la línea con el nombre de la línea PDI;

- devuelve la línea con el nombre de la línea PDI; string MDIName() - devuelve la línea con el nombre de la línea MDI.

Métodos adicionales:

Test_ADXWOnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CADXWOnArray. El archivo IncADXWOnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).

Se necesita la clase CMAOnArray del archivo IncMAOnArray para poder trabajar adecuadamente. El archivo está disponible aquí.

El Average Directional Movement Index Wilder (Índice de Movimiento Direccional Medio de Wilder, ADX Wilder) ayuda a determinar la tendencia del mercado. Este indicador técnico se construye según el algoritmo que Welles Wilder describe en su libro "Nuevos Conceptos sobre Sistemas Técnicos de Operaciones en Bolsa".