Candels High Open - indicador para MetaTrader 5
Módulo de sinais do indicador SignalCandelsHighOpen, Expert Advisor com base no módulo de sinais, nomeadamente, CandelsHighOpen.
Se as três últimas barras (a barra zero não conta) crescem:
high[i+3]>high[i+4] && open[i+1]>open[i+2] &&
open[i+2]>open[i+3] && open[i+3]>open[i+4])
o indicador gera o sinal "+1".
Se as três últimas barras (a barra zero não conta) descem:
high[i+3]<high[i+4] && open[i+1]<open[i+2] &&
open[i+2]<open[i+3] && open[i+3]<open[i+4])
o indicador gera o sinal "-1".
Se as três últimas barras (a barra zero não conta) nem descem nem crescem, o sinal é "0".
Ao mesmo tempo o indicador tem a configuração "Reverse signals", dependendo do valor de esta configuração - false ou true - o indicador muda a marca dos sinais:
Um pouco mais tarde, com base no indicador Candels High Open, será criado um módulo de sinais de negociação (veja mais sobre a criação de módulos de sinais de negociação no artigo Crie um robô de negociação em 6 passos!). E, em seguida, no Assistente MQL5, você pode gerar o Expert Advisor com base no módulo de sinais de negociação.
