Módulo de sinais do indicador SignalCandelsHighOpen, Expert Advisor com base no módulo de sinais, nomeadamente, CandelsHighOpen.

Se as três últimas barras (a barra zero não conta) crescem:

(high[i+ 1 ]>high[i+ 2 ] && high[i+ 2 ]>high[i+ 3 ] &&

high[i+ 3 ]>high[i+ 4 ] && open[i+ 1 ]>open[i+ 2 ] &&

open[i+ 2 ]>open[i+ 3 ] && open[i+ 3 ]>open[i+ 4 ])

o indicador gera o sinal "+1".

Se as três últimas barras (a barra zero não conta) descem:

(high[i+ 1 ]<high[i+ 2 ] && high[i+ 2 ]<high[i+ 3 ] &&

high[i+ 3 ]<high[i+ 4 ] && open[i+ 1 ]<open[i+ 2 ] &&

open[i+ 2 ]<open[i+ 3 ] && open[i+ 3 ]<open[i+ 4 ])

o indicador gera o sinal "-1".

Se as três últimas barras (a barra zero não conta) nem descem nem crescem, o sinal é "0".

Ao mesmo tempo o indicador tem a configuração "Reverse signals", dependendo do valor de esta configuração - false ou true - o indicador muda a marca dos sinais:

Um pouco mais tarde, com base no indicador Candels High Open, será criado um módulo de sinais de negociação (veja mais sobre a criação de módulos de sinais de negociação no artigo Crie um robô de negociação em 6 passos!). E, em seguida, no Assistente MQL5, você pode gerar o Expert Advisor com base no módulo de sinais de negociação.





