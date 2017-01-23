CodeBaseSeções
Indicadores

Candels High Open - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2544
Avaliação:
(16)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Módulo de sinais do indicador SignalCandelsHighOpen, Expert Advisor com base no módulo de sinais, nomeadamente, CandelsHighOpen.  

Se as três últimas barras (a barra zero não conta) crescem:

         (high[i+1]>high[i+2] && high[i+2]>high[i+3] &&
         high[i+3]>high[i+4] && open[i+1]>open[i+2] &&
         open[i+2]>open[i+3] && open[i+3]>open[i+4])

o indicador gera o sinal "+1".

Se as três últimas barras (a barra zero não conta) descem:

         (high[i+1]<high[i+2] && high[i+2]<high[i+3] &&
         high[i+3]<high[i+4] && open[i+1]<open[i+2] &&
         open[i+2]<open[i+3] && open[i+3]<open[i+4])

o indicador gera o sinal "-1". 

Se as três últimas barras (a barra zero não conta) nem descem nem crescem, o sinal é "0". 

 Ao mesmo tempo o indicador tem a configuração "Reverse signals", dependendo do valor de esta configuração - false ou true - o indicador muda a marca dos sinais: 

Indicator Candels High Open

Um pouco mais tarde, com base no indicador Candels High Open, será criado um módulo de sinais de negociação (veja mais sobre a criação de módulos de sinais de negociação no artigo Crie um robô de negociação em 6 passos!). E, em seguida, no Assistente MQL5, você pode gerar o Expert Advisor com base no módulo de sinais de negociação.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16858

