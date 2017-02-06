整个开发链: SignalCandelsHighOpen 指标信号模块, 基于信号模块的 EA — CandelsHighOpen.

如果最近三个柱 (第0柱不做考虑) 是在上升:

(high[i+ 1 ]>high[i+ 2 ] && high[i+ 2 ]>high[i+ 3 ] &&

high[i+ 3 ]>high[i+ 4 ] && open[i+ 1 ]>open[i+ 2 ] &&

open[i+ 2 ]>open[i+ 3 ] && open[i+ 3 ]>open[i+ 4 ])

意味着指标生成 "+1" 信号.

如果最近三个柱 (第0柱不做考虑) 是在下降:

(high[i+ 1 ]<high[i+ 2 ] && high[i+ 2 ]<high[i+ 3 ] &&

high[i+ 3 ]<high[i+ 4 ] && open[i+ 1 ]<open[i+ 2 ] &&

open[i+ 2 ]<open[i+ 3 ] && open[i+ 3 ]<open[i+ 4 ])

意味着指标生成 "-1" 信号。

如果最近三个柱(第0柱不做考虑) 没有统一的上升或者下降, 信号就是"0".

同时，指标还有 Reverse signals 参数 — false/true 值可以改变信号的符号:

基于 Candels High Open 的交易信号模块将会在不久的将来开发 (在文章 "在6步之内创建您自己的交易机器人!"中可以找到更多创建信号模块的信息). 可以基于交易信号模块在MQL5向导中生成 EA 交易。





