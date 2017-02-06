代码库部分
指标

Candels High Open - MetaTrader 5脚本

已发布:
整个开发链: SignalCandelsHighOpen 指标信号模块, 基于信号模块的 EA — CandelsHighOpen.  

如果最近三个柱 (第0柱不做考虑) 是在上升:

         (high[i+1]>high[i+2] && high[i+2]>high[i+3] &&
         high[i+3]>high[i+4] && open[i+1]>open[i+2] &&
         open[i+2]>open[i+3] && open[i+3]>open[i+4])

意味着指标生成 "+1" 信号.

如果最近三个柱 (第0柱不做考虑) 是在下降:

         (high[i+1]<high[i+2] && high[i+2]<high[i+3] &&
         high[i+3]<high[i+4] && open[i+1]<open[i+2] &&
         open[i+2]<open[i+3] && open[i+3]<open[i+4])

意味着指标生成 "-1" 信号。 

如果最近三个柱(第0柱不做考虑) 没有统一的上升或者下降, 信号就是"0". 

同时，指标还有 Reverse signals 参数 — false/true 值可以改变信号的符号: 

Candels High Open 指标

基于 Candels High Open 的交易信号模块将会在不久的将来开发 (在文章 "在6步之内创建您自己的交易机器人!"中可以找到更多创建信号模块的信息). 可以基于交易信号模块在MQL5向导中生成 EA 交易。



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16858

