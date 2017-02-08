und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Candels High Open - Indikator für den MetaTrader 5
Die ganze Kette: Modul der Signale des Indikators SignalCandelsHighOpen, Expert Advisor basierend auf dem Modul der Signale — CandelsHighOpen.
Wenn die letzten drei Balken (der Nullbalken wird nicht berücksichtigt) steigen:
high[i+3]>high[i+4] && open[i+1]>open[i+2] &&
open[i+2]>open[i+3] && open[i+3]>open[i+4])
generiert der Indikator das Signal "+1".
Wenn die letzten drei Balken (der Nullbalken wird nicht berücksichtigt) fallen:
high[i+3]<high[i+4] && open[i+1]<open[i+2] &&
open[i+2]<open[i+3] && open[i+3]<open[i+4])
generiert der Indikator das Signal "-1".
Wenn die letzten drei Balken (der Nullbalken wird nicht berücksichtigt) weder steigen noch fallen, wird das Signal "0" generiert.
Dabei hat der Indikator die Option "Reverse signals". Je nach dem, ob die Option auf false oder true gesetzt ist, ändert der Indikator das Zeichen der Signale:
Ein bisschen später wird basierend auf dem Candels High Open Indikator ein Modul von Handelssignalen erstellt (mehr über die Erstellung eines Moduls von Handelssignalen im Artikel In 6 Schritten zum eigenen automatischen Handelssystem!). Anschließend kann auf Basis des Moduls von Handelssignalen einen expert Advisor im MQL5 Wizard erzeugen.
