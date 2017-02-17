私たちのファンページに参加してください
Candels High Open - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
鎖全体：SignalCandelsHighOpen標識シグナルモジュール、シグナルモジュールに基づくEA- CandelsHighOpen。
最後の3つのバー（ゼロバーは考慮されない）が上昇している場合：
high[i+3]>high[i+4] && open[i+1]>open[i+2] &&
open[i+2]>open[i+3] && open[i+3]>open[i+4])
は指標が "+1"シグナルを生成することを意味します。
最後の3つのバー（ゼロバーは考慮されない）が下降している場合：
high[i+3]<high[i+4] && open[i+1]<open[i+2] &&
open[i+2]<open[i+3] && open[i+3]<open[i+4])
は指標が "-1"シグナルを生成することを意味します。
最後の3つのバー（ゼロバーは考慮されない）が上昇も下降もしていない場合、シグナルは "0"です。
同時に、指標にはReverse signalsパラメータがあり、false/true値がシグナルの符号を変更します。
Candels High Openに基づく売買シグナルのモジュールは近い将来に作成される予定です（記事「６つのステップでトレーディング自動装置を作りましょう！」を参照）。エキスパートアドバイザーは、トレーディングシグナルモジュールに基づいて後にMQL5ウィザードで生成することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16858
