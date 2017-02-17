鎖全体：SignalCandelsHighOpen標識シグナルモジュール、シグナルモジュールに基づくEA- CandelsHighOpen。

最後の3つのバー（ゼロバーは考慮されない）が上昇している場合：

(high[i+ 1 ]>high[i+ 2 ] && high[i+ 2 ]>high[i+ 3 ] &&

high[i+ 3 ]>high[i+ 4 ] && open[i+ 1 ]>open[i+ 2 ] &&

open[i+ 2 ]>open[i+ 3 ] && open[i+ 3 ]>open[i+ 4 ])

は指標が "+1"シグナルを生成することを意味します。

最後の3つのバー（ゼロバーは考慮されない）が下降している場合：

(high[i+ 1 ]<high[i+ 2 ] && high[i+ 2 ]<high[i+ 3 ] &&

high[i+ 3 ]<high[i+ 4 ] && open[i+ 1 ]<open[i+ 2 ] &&

open[i+ 2 ]<open[i+ 3 ] && open[i+ 3 ]<open[i+ 4 ])

は指標が "-1"シグナルを生成することを意味します。

最後の3つのバー（ゼロバーは考慮されない）が上昇も下降もしていない場合、シグナルは "0"です。

同時に、指標にはReverse signalsパラメータがあり、false/true値がシグナルの符号を変更します。

Candels High Openに基づく売買シグナルのモジュールは近い将来に作成される予定です（記事「６つのステップでトレーディング自動装置を作りましょう！」を参照）。エキスパートアドバイザーは、トレーディングシグナルモジュールに基づいて後にMQL5ウィザードで生成することができます。





