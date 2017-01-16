Pon "Me gusta" y sigue las noticias
e-Regr - Asesor Experto para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
1474
-
Trading con el indicador i-Regr (Canal de regresión):
El canal de regresión puede ser el siguiente: Canal de regresión lineal, Canal de regresión cuadrática (parabólica), Canal de regresión cúbica.
Ha sido implementada la protección de la tendencia: si la vela D1 (del día anterior) es más de 1500 pips (parámetro de entrada "protection size D1 bar") - prohibición del trading y cierre de todas las posiciones abiertas.
Prueba en el período de 2016.01.01 a 2016.10.26, depósito inicial 10000, timeframe "H1":
En el código del EA se supone que el indicador i-Regr ya existe en la carpeta \MQL5\Indicators\:
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
m_symbol.Name(Symbol()); // sets symbol name
m_trade.SetExpertMagicNumber(m_magic); // sets magic number
//--- create handle of the indicator i-Regr
handle_i_Regr=iCustom(Symbol(),Period(),"i-Regr",
Regr_kstd,
Regr_degree,
Regr_bars,
Regr_shift
);
//--- if the handle is not created
if(handle_i_Regr==INVALID_HANDLE)
