Asesores Expertos

e-Regr - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1474
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Indicators\
i-Regr.mq5 (11.52 KB) ver
e-Regr.mq5 (24.33 KB) ver
Trading con el indicador  i-Regr  (Canal de regresión):

i Regr Buy


i Regr Take Profit 

El canal de regresión puede ser el siguiente: Canal de regresión lineal, Canal de regresión cuadrática (parabólica), Canal de regresión cúbica.

Ha sido implementada la protección de la tendencia: si la vela D1 (del día anterior) es más de 1500 pips (parámetro de entrada "protection size D1 bar") - prohibición del trading y cierre de todas las posiciones abiertas.

Prueba en el período de 2016.01.01 a 2016.10.26, depósito inicial  10000, timeframe "H1":

i Regr tester 

En el código del EA se supone que el indicador i-Regr ya existe en la carpeta \MQL5\Indicators\:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   m_symbol.Name(Symbol());                  // sets symbol name
   m_trade.SetExpertMagicNumber(m_magic);    // sets magic number
//--- create handle of the indicator i-Regr
   handle_i_Regr=iCustom(Symbol(),Period(),"i-Regr",
                         Regr_kstd,
                         Regr_degree,
                         Regr_bars,
                         Regr_shift
                         );
//--- if the handle is not created
   if(handle_i_Regr==INVALID_HANDLE)



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16709

