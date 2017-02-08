CodeBaseKategorien
Expert Advisors

e-Regr - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1271
(26)
Handel nach dem i-Regr Indikator (Regressionskanal):

i Regr Buy


i Regr Take Profit 

Regressionskanal: Kanal der linearen Regression, Kanal der quadrartischen (parabolischen) Regression, Kanal der kubischen Regression.

Trendschutz umgesetzt: wenn die D1 Kerze (für den Vortag) über 1500 Pips ist (Eingabeparameter "protection size D1 bar"), – Handel verbieten und alle offenen Positionen schließen.

Testperiode von 2016.01.01 bis 2016.10.26, Ersteinzahlung 10000, Zeitrahmen H1:

i Regr tester 

Es wird davon ausgegangen, dass der i-Regr Indikator bereits im Ordner \MQL5\Indicators\ enthalten ist:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   m_symbol.Name(Symbol());                  // sets symbol name
   m_trade.SetExpertMagicNumber(m_magic);    // sets magic number
//--- create handle of the indicator i-Regr
   handle_i_Regr=iCustom(Symbol(),Period(),"i-Regr",
                         Regr_kstd,
                         Regr_degree,
                         Regr_bars,
                         Regr_shift
                         );
//--- if the handle is not created
   if(handle_i_Regr==INVALID_HANDLE)



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16709

AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R

Der Indikator zeichnet einen Preiskanal und Fibonacci-Ebenen auf den letzten Spitzen von Zigzag2_R_Color.

RSI_Histogram_Round_HTF RSI_Histogram_Round_HTF

Der RSI_Histogram_Round Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

The MasterMind 2 The MasterMind 2

Erhält Daten von zwei Indikatoren: iStochastic und iWPR.

Artificial Intelligence Artificial Intelligence

Der Expert Advisor verwendet künstliche Intelligenz - ein einschichtiges neuronalen Netz. Um die Richtung der Kursbewegung zu erkennen, wird "Perceptron" verwendet. Verwendet den iAC Indikator sowie Aufrufe von CopyTime.