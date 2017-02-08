Handel nach dem i-Regr Indikator (Regressionskanal):





Regressionskanal: Kanal der linearen Regression, Kanal der quadrartischen (parabolischen) Regression, Kanal der kubischen Regression.

Trendschutz umgesetzt: wenn die D1 Kerze (für den Vortag) über 1500 Pips ist (Eingabeparameter "protection size D1 bar"), – Handel verbieten und alle offenen Positionen schließen.

Testperiode von 2016.01.01 bis 2016.10.26, Ersteinzahlung 10000, Zeitrahmen H1:

Es wird davon ausgegangen, dass der i-Regr Indikator bereits im Ordner \MQL5\Indicators\ enthalten ist:







int OnInit ()

{

m_symbol.Name( Symbol ());

m_trade.SetExpertMagicNumber(m_magic);



handle_i_Regr= iCustom ( Symbol (), Period (), "i-Regr" ,

Regr_kstd,

Regr_degree,

Regr_bars,

Regr_shift

);



if (handle_i_Regr== INVALID_HANDLE )






