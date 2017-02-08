und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
e-Regr - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1271
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Handel nach dem i-Regr Indikator (Regressionskanal):
Regressionskanal: Kanal der linearen Regression, Kanal der quadrartischen (parabolischen) Regression, Kanal der kubischen Regression.
Trendschutz umgesetzt: wenn die D1 Kerze (für den Vortag) über 1500 Pips ist (Eingabeparameter "protection size D1 bar"), – Handel verbieten und alle offenen Positionen schließen.
Testperiode von 2016.01.01 bis 2016.10.26, Ersteinzahlung 10000, Zeitrahmen H1:
Es wird davon ausgegangen, dass der i-Regr Indikator bereits im Ordner \MQL5\Indicators\ enthalten ist:
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
m_symbol.Name(Symbol()); // sets symbol name
m_trade.SetExpertMagicNumber(m_magic); // sets magic number
//--- create handle of the indicator i-Regr
handle_i_Regr=iCustom(Symbol(),Period(),"i-Regr",
Regr_kstd,
Regr_degree,
Regr_bars,
Regr_shift
);
//--- if the handle is not created
if(handle_i_Regr==INVALID_HANDLE)
