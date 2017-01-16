El indicador contiene actualizaciones y la opción del timeframe múltiple. A pesar de que en la versión original se utiliza EMA para los cálculos, en este indicador podemos elegir cuál de las medias vamos a usar.



Descripción del original (y de las reglas de su interpretación):



GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGE ™ Este indicador fue diseñado por Daryl Guppy. Su descripción completa se encuentra en desarrollo de TREND TRADING. El indicador predice el comportamiento de los traders e inversores usando dos grupos de las medias. Para identificar los puntos del acuerdo o desacuerdo precedentes a los cambios significativos de la tendencia, se utilizan las repeticiones de fractal. Aplicación Se aplica para comprender la naturaleza y el carácter de la tendencia. Se usa para evaluar el grado y la extensión de la actividad comercial. Una actividad comercial excesiva puede desestabilizar las tendencias fuertes. El análisis de las tendencias permite elegir las estrategias comerciales apropiadas de forma más eficaz: trading en las rupturas, seguimiento de la tendencia, etc. Puede ser aplicado para el trading en ambas direcciones. Puede usarse en el trading intradía. También se utiliza para el análisis de las inversiones a largo plazo.

Táctica Adjunción a la tendencia establecida en los puntos de la debilidad del precio

Adjunción a la tendencia establecida en las rupturas para nuevos máximos

Trading en las rupturas con el uso de retrocesos y rebotes largos

Trading en los ralis negativos prolongados es preferible que en el cambio de la tendencia

Detección temprana del cambios de la tendencia Reglas El grado y el carácter de la división en el comportamiento de los grupos, a largo plazo determinan la fuerza y la debilidad de la tendencia.

El grado y el carácter de la división en el comportamiento de los grupos, a corto plazo determinan el carácter de la actividad comercial.

El grado y el carácter de la división entre dos grupos de las medias móviles determinan el carácter de la tendencia.

Las contracciones muestran el «acuerdo» entre el precio y los volúmenes.

La contracción simultanea de ambos grupos avisa sobre una fuerte sobrevaloración del activo, y potencialmente sobre el cambio venidero de la tendencia.

El trading en la dirección del grupo a largo plazo de las medias móviles.

La relación entre los grupos facilita una importante información sobre la naturaleza y el carácter de la tendencia.

No utilice las intersecciones de las medias móviles como herramienta de interpretación. Ventajas Permite analizar efectivamente el ambiente para la tendencia.

Permite elegir las tácticas comerciales apropiadas.

Mejor comprensión de la fuerza de la tendencia.

Valoración eficaz de los movimientos de precios incomunes, como los picos y depresiones.

Entendimiento eficaz de la actividad comercial y comportamiento de los traders e inversores.

Desventajas No es eficaz para los activos que se encuentran en «movimiento lateral»

No puede ser aplicado a todos los activos tendenciales

No puede ser usado como señal del cruce de medias móviles

Los valores intermedios se colorean automáticamente, por eso el número real de parámetros no es grande, y el indicador es fácil de usar.



