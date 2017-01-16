Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i-Regr - indicador para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 2235
Canal de Regresión (Regression Channel)
El Canal de regresión lineal se compone de dos líneas paralelas, es equidistante arriba y abajo de la línea de la tendencia de regresión lineal. La distancia entre los bordes del canal y la línea de regresión es igual al valor de desviación del precio máximo de cierre desde la línea de regresión.
Canal de regresión lineal
Canal de regresión cuadrática (parabólica)
Canal de regresión cúbica
Ajustes del indicador i-Regr
