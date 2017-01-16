CodeBaseSecciones
i-Regr - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
2235
Ranking:
(39)
Publicado:
Actualizado:
i-Regr.mq5 (11.52 KB) ver
Canal de Regresión (Regression Channel)

El Canal de regresión lineal  se compone de dos líneas paralelas, es equidistante arriba y abajo de la línea de la tendencia de regresión lineal. La distancia entre los bordes del canal y la línea de regresión es igual al valor de desviación del precio máximo de cierre desde la línea de regresión. 

Canal de regresión lineal

i_Regr_linear

Canal de regresión cuadrática (parabólica)

i_Regr_parabolic

Canal de regresión cúbica

i_Regr_third_power

Ajustes del indicador i-Regr

i_Regr_inputs

Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16691

