Торговля по индикатору i-Regr (Канал Регрессии):

Канал регрессии может быть: Линейный Канал Регрессии, Канал квадратичной (параболической) регрессии, Канал кубической регрессии.

Реализована защита тренда: если свеча D1 (за предыдущий день) больше 1500 пипсов (входной параметр protection size D1 bar", – запрет торговли и закрытие всех открытых позиций.

Тест на периоде с 2016.01.01 по 2016.10.26, начальный депозит 10000, таймфрейм "H1":

В коде советника предполагается, что индикатор i-Regr уже имеется в папке \MQL5\Indicators\: