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e-Regr - эксперт для MetaTrader 5

fxcanada | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3858
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
i-Regr.mq5 (11.52 KB) просмотр
e-Regr.mq5 (24.33 KB) просмотр
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Торговля по индикатору i-Regr (Канал Регрессии):

i Regr Buy

i Regr Take Profit

Канал регрессии может быть: Линейный Канал Регрессии, Канал квадратичной (параболической) регрессии, Канал кубической регрессии.

Реализована защита тренда: если свеча D1 (за предыдущий день) больше 1500 пипсов (входной параметр protection size D1 bar", – запрет торговли и закрытие всех открытых позиций.

Тест на периоде с 2016.01.01 по 2016.10.26, начальный депозит 10000, таймфрейм "H1":

i Regr tester

В коде советника предполагается, что индикатор i-Regr уже имеется в папке \MQL5\Indicators\:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   m_symbol.Name(Symbol());                  // sets symbol name
   m_trade.SetExpertMagicNumber(m_magic);    // sets magic number
//--- create handle of the indicator i-Regr
   handle_i_Regr=iCustom(Symbol(),Period(),"i-Regr",
                         Regr_kstd,
                         Regr_degree,
                         Regr_bars,
                         Regr_shift
                         );
//--- if the handle is not created 
   if(handle_i_Regr==INVALID_HANDLE)
Vertical histograms constructor Vertical histograms constructor

Конструктор для создания гистограмм статистических распределений индикаторов, таймсерий и их производных.

BrainTrend2SigAlert BrainTrend2SigAlert

Семафорный сигнальный индикатор BrainTrend2Sig с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

i-Regr i-Regr

i-Regr — индикатор для MetaTrader 5. Канал Регрессии: Линейный Канал Регрессии, Канал квадратичной (параболической) регрессии, Канал кубической регрессии.

20/200 expert v 4.2 AntS 20/200 expert v 4.2 AntS

Широкое использование классов стандартной библиотеки.