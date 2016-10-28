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e-Regr - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Торговля по индикатору i-Regr (Канал Регрессии):
Канал регрессии может быть: Линейный Канал Регрессии, Канал квадратичной (параболической) регрессии, Канал кубической регрессии.
Реализована защита тренда: если свеча D1 (за предыдущий день) больше 1500 пипсов (входной параметр protection size D1 bar", – запрет торговли и закрытие всех открытых позиций.
Тест на периоде с 2016.01.01 по 2016.10.26, начальный депозит 10000, таймфрейм "H1":
В коде советника предполагается, что индикатор i-Regr уже имеется в папке \MQL5\Indicators\:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { m_symbol.Name(Symbol()); // sets symbol name m_trade.SetExpertMagicNumber(m_magic); // sets magic number //--- create handle of the indicator i-Regr handle_i_Regr=iCustom(Symbol(),Period(),"i-Regr", Regr_kstd, Regr_degree, Regr_bars, Regr_shift ); //--- if the handle is not created if(handle_i_Regr==INVALID_HANDLE)
Конструктор для создания гистограмм статистических распределений индикаторов, таймсерий и их производных.BrainTrend2SigAlert
Семафорный сигнальный индикатор BrainTrend2Sig с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
i-Regr — индикатор для MetaTrader 5. Канал Регрессии: Линейный Канал Регрессии, Канал квадратичной (параболической) регрессии, Канал кубической регрессии.20/200 expert v 4.2 AntS
Широкое использование классов стандартной библиотеки.