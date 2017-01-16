Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1211
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
zzuegg
El indicador construye el canal de precios y los niveles de Fibonacci sobre los últimos picos del zigzag Zigzag2_R_Color.
Parámetros de entrada del indicador:
//+------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador |
//+------------------------------------------------+
//---- Parámetros de entrada del Zigzag
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período de tiempo del Zigzag para calcular el indicador
input uint ExtDepth=12;
input uint ExtDeviation=5;
input uint ExtBackstep=3;
//---- ajustes de la visualización visual del indicador
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R"; // Nombre para las marcas del indicador
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrMediumSpringGreen;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador |
//+------------------------------------------------+
//---- Parámetros de entrada del Zigzag
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período de tiempo del Zigzag para calcular el indicador
input uint ExtDepth=12;
input uint ExtDeviation=5;
input uint ExtBackstep=3;
//---- ajustes de la visualización visual del indicador
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R"; // Nombre para las marcas del indicador
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrMediumSpringGreen;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+
Para el funcionamiento del indicador, el indicador compilado Zigzag2_R_Color.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16708
RSI_Histogram_Round_HTF
El indicador RSI_Histogram_Round permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.WPR_Histogram_Round
Es un oscilador WPR clásico ejecutado en forma del histograma con el redondeo de sus valores hasta una serie estándar.