CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1211
Ranking:
(20)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

zzuegg

El indicador construye el canal de precios y los niveles de Fibonacci sobre los últimos picos del zigzag Zigzag2_R_Color.

Parámetros de entrada del indicador:

//+------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador |
//+------------------------------------------------+
//---- Parámetros de entrada del Zigzag
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período de tiempo del Zigzag para calcular el indicador
input uint ExtDepth=12;
input uint ExtDeviation=5;
input uint ExtBackstep=3;
//---- ajustes de la visualización visual del indicador
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R"; // Nombre para las marcas del indicador
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrMediumSpringGreen;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+

Para el funcionamiento del indicador, el indicador compilado Zigzag2_R_Color.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R

Fig. 1. Indicador AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16708

RSI_Histogram_Round_HTF RSI_Histogram_Round_HTF

El indicador RSI_Histogram_Round permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

WPR_Histogram_Round WPR_Histogram_Round

Es un oscilador WPR clásico ejecutado en forma del histograma con el redondeo de sus valores hasta una serie estándar.

e-Regr e-Regr

e-Regr — Asesor Experto para MetaTrader 5. Trading con el indicador i-Regr (Canal de regresión). Aplicación amplia de las clases de la biblioteca estándar.

Guppy MMA Guppy MMA

El indicador contiene actualizaciones y la opción del timeframe múltiple.