Autor real:

zzuegg

El indicador construye el canal de precios y los niveles de Fibonacci sobre los últimos picos del zigzag Zigzag2_R_Color.

input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ;

input uint ExtDepth= 12 ;

input uint ExtDeviation= 5 ;

input string Sirname= "AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R" ;

input bool ShowFib= true ;

input color FibColor= clrDodgerBlue ;

input bool ShowFibFan= true ;

input color FibFanColor= clrDarkViolet ;

input bool ShowTrend= true ;

input color TrendColor= clrMediumSpringGreen ;

Para el funcionamiento del indicador, el indicador compilado Zigzag2_R_Color.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R