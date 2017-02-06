在输入参数中带有时段选择选项的 RSI_Histogram_Round 指标。

本指标根据最新的 Zigzag2_R_Color 的峰值绘制通道和斐波那契水平。

从两个指标接收数据: iStochastic 和 iWPR.

本EA交易使用了人工智能 - 一个单层的神经网络。使用了用于识别报价变化方向的 "感知器"。同时使用了 iAC 指标和 CopyTime 调用。