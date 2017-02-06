代码库部分
e-Regr - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2097
等级:
(26)
已发布:
已更新:
\MQL5\Indicators\
i-Regr.mq5 (11.52 KB) 预览
e-Regr.mq5 (24.33 KB) 预览
根据　i-Regr (回归通道)进行交易:

i Regr 买入


i Regr 获利 

回归通道: 线性回归通道, 二次 (抛物线) 回归通道, 三次回归通道。

实现趋势的保护: 如果前一天的D1超过了 1500 pips ("protection size D1 bar" 输入参数) – 禁止交易并关闭所有持仓。

测试时间段: 2016.01.01 — 2016.10.26, 初始存款 — 10 000, 时段 — H1:

i Regr 测试器 

在以下代码中，已经假定 i-Regr 指标已经放到 \MQL5\Indicators\ 文件夹下:

//+------------------------------------------------------------------+
//| EA 初始化函数                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   m_symbol.Name(Symbol());                  // 设置交易品种名称
   m_trade.SetExpertMagicNumber(m_magic);    // 设置幻数
//--- 创建指标 i-Regr 的句柄
   handle_i_Regr=iCustom(Symbol(),Period(),"i-Regr",
                         Regr_kstd,
                         Regr_degree,
                         Regr_bars,
                         Regr_shift
                         );
//--- 如果句柄没有被创建
   if(handle_i_Regr==INVALID_HANDLE)



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16709

