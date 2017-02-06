请观看如何免费下载自动交易
e-Regr - MetaTrader 5EA
- 发布者:
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2097
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
根据 i-Regr (回归通道)进行交易:
回归通道: 线性回归通道, 二次 (抛物线) 回归通道, 三次回归通道。
实现趋势的保护: 如果前一天的D1超过了 1500 pips ("protection size D1 bar" 输入参数) – 禁止交易并关闭所有持仓。
测试时间段: 2016.01.01 — 2016.10.26, 初始存款 — 10 000, 时段 — H1:
在以下代码中，已经假定 i-Regr 指标已经放到 \MQL5\Indicators\ 文件夹下:
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA 初始化函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
m_symbol.Name(Symbol()); // 设置交易品种名称
m_trade.SetExpertMagicNumber(m_magic); // 设置幻数
//--- 创建指标 i-Regr 的句柄
handle_i_Regr=iCustom(Symbol(),Period(),"i-Regr",
Regr_kstd,
Regr_degree,
Regr_bars,
Regr_shift
);
//--- 如果句柄没有被创建
if(handle_i_Regr==INVALID_HANDLE)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16709
