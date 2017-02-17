コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

e-Regr - MetaTrader 5のためのエキスパート

fxcanada | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1267
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Indicators\
i-Regr.mq5 (11.52 KB) ビュー
e-Regr.mq5 (24.33 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

i-Regr（回帰チャネル）による取引：

i Regr 買い


i Regr 決済指値 

回帰チャネル：線形回帰チャネル、二次（放物型）回帰チャネル、三次回帰チャネル

トレンド保護を実装しました。前日のD1が1500ピップス（「protection size D1 bar」入力）を超えた場合は、取引を無効にしてポジションをすべて決済します。

テスト期間：2016.01.01 - 2016.10.26、初期入金 - 10,000、時間枠 - H1：

i Regr テスター 

以下のコードでは、 i-Regr指標が\MQL5\Indicators\フォルダ内に既に存在していると想定されています。

//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化関数                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   m_symbol.Name(Symbol());                  // 銘柄名を設定する
   m_trade.SetExpertMagicNumber(m_magic);    // マジックナンバーを設定する
//--- i-Regr指標のハンドルを作成する
   handle_i_Regr=iCustom(Symbol(),Period(),"i-Regr",
                         Regr_kstd,
                         Regr_degree,
                         Regr_bars,
                         Regr_shift
                         );
//--- ハンドルが作成されなかった場合
   if(handle_i_Regr==INVALID_HANDLE)



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16709

AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R

この指標は最新のZigzag2_R_Colorピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。

RSI_Histogram_Round_HTF RSI_Histogram_Round_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRSI_Histogram_Round指標です。

MasterMind 2 MasterMind 2

iStochasticとiWPRの2つの指標からデータを受信します。

Artificial Intelligence Artificial Intelligence

人工知能を使ったエキスパートアドバイザー - 単層ニューラルネットワーク。「パーセプトロン」は、相場の移動方向の識別に使用されます。iAC指標とCopyTimeの両方が呼び出されます。