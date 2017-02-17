無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-Regr（回帰チャネル）による取引：
回帰チャネル：線形回帰チャネル、二次（放物型）回帰チャネル、三次回帰チャネル
トレンド保護を実装しました。前日のD1が1500ピップス（「protection size D1 bar」入力）を超えた場合は、取引を無効にしてポジションをすべて決済します。
テスト期間：2016.01.01 - 2016.10.26、初期入金 - 10,000、時間枠 - H1：
以下のコードでは、 i-Regr指標が\MQL5\Indicators\フォルダ内に既に存在していると想定されています。
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
m_symbol.Name(Symbol()); // 銘柄名を設定する
m_trade.SetExpertMagicNumber(m_magic); // マジックナンバーを設定する
//--- i-Regr指標のハンドルを作成する
handle_i_Regr=iCustom(Symbol(),Period(),"i-Regr",
Regr_kstd,
Regr_degree,
Regr_bars,
Regr_shift
);
//--- ハンドルが作成されなかった場合
if(handle_i_Regr==INVALID_HANDLE)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16709
