i-Regr（回帰チャネル）による取引：





回帰チャネル：線形回帰チャネル、二次（放物型）回帰チャネル、三次回帰チャネル

トレンド保護を実装しました。前日のD1が1500ピップス（「protection size D1 bar」入力）を超えた場合は、取引を無効にしてポジションをすべて決済します。

テスト期間：2016.01.01 - 2016.10.26、初期入金 - 10,000、時間枠 - H1：

以下のコードでは、 i-Regr指標が\MQL5\Indicators\フォルダ内に既に存在していると想定されています。







int OnInit ()

{

m_symbol.Name( Symbol ());

m_trade.SetExpertMagicNumber(m_magic);



handle_i_Regr= iCustom ( Symbol (), Period (), "i-Regr" ,

Regr_kstd,

Regr_degree,

Regr_bars,

Regr_shift

);



if (handle_i_Regr== INVALID_HANDLE )





