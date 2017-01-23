Negociação segundo o indicador i-Regr (Canal de regressão).





Canal de regressão: Canal linear de regressão, Canal quadrático (parabólico) de regressão, Canal cúbico de regressão.

É implementada a proteção da tendência: se a vela D1 (do dia anterior) for superior a 1500 pips (parâmetro de entrada "protection size D1 bar"), serão proibidas as negociações e fechadas todas as posições abertas.

Teste no período de 2016.01.01 a 2016.10.26, depósito inicial 10000, timeframe "H1":

No código do Expert Advisor, pressupõe-se que o indicador i-Regr já exite na pasta \MQL5\Indicators\:







int OnInit ()

{

m_symbol.Name( Symbol ());

m_trade.SetExpertMagicNumber(m_magic);



handle_i_Regr= iCustom ( Symbol (), Period (), "i-Regr" ,

Regr_kstd,

Regr_degree,

Regr_bars,

Regr_shift

);



if (handle_i_Regr== INVALID_HANDLE )





