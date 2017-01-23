Participe de nossa página de fãs
Negociação segundo o indicador i-Regr (Canal de regressão).
Canal de regressão: Canal linear de regressão, Canal quadrático (parabólico) de regressão, Canal cúbico de regressão.
É implementada a proteção da tendência: se a vela D1 (do dia anterior) for superior a 1500 pips (parâmetro de entrada "protection size D1 bar"), serão proibidas as negociações e fechadas todas as posições abertas.
Teste no período de 2016.01.01 a 2016.10.26, depósito inicial 10000, timeframe "H1":
No código do Expert Advisor, pressupõe-se que o indicador i-Regr já exite na pasta \MQL5\Indicators\:
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
m_symbol.Name(Symbol()); // sets symbol name
m_trade.SetExpertMagicNumber(m_magic); // sets magic number
//--- create handle of the indicator i-Regr
handle_i_Regr=iCustom(Symbol(),Period(),"i-Regr",
Regr_kstd,
Regr_degree,
Regr_bars,
Regr_shift
);
//--- if the handle is not created
if(handle_i_Regr==INVALID_HANDLE)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16709
