Experts

e-Regr - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
2029
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Indicators\
i-Regr.mq5 (11.52 KB) visualização
e-Regr.mq5 (24.33 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Negociação segundo o indicador i-Regr (Canal de regressão).

i Regr Buy


i Regr Take Profit 

Canal de regressão: Canal linear de regressão, Canal quadrático (parabólico) de regressão, Canal cúbico de regressão.

É implementada a proteção da tendência: se a vela D1 (do dia anterior) for superior a 1500 pips (parâmetro de entrada "protection size D1 bar"), serão proibidas as negociações e fechadas todas as posições abertas.

Teste no período de 2016.01.01 a 2016.10.26, depósito inicial  10000, timeframe "H1":

i Regr tester 

No código do Expert Advisor, pressupõe-se que o indicador i-Regr já exite na pasta \MQL5\Indicators\:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   m_symbol.Name(Symbol());                  // sets symbol name
   m_trade.SetExpertMagicNumber(m_magic);    // sets magic number
//--- create handle of the indicator i-Regr
   handle_i_Regr=iCustom(Symbol(),Period(),"i-Regr",
                         Regr_kstd,
                         Regr_degree,
                         Regr_bars,
                         Regr_shift
                         );
//--- if the handle is not created
   if(handle_i_Regr==INVALID_HANDLE)



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16709

