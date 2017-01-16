Es un indicador Estocástico con un «retoque»: primero, se calcula el Estocástico, y luego, el Estocástico a su base.

Es una variación del famoso estocástico suavizado doble que filtra muchas señales falsas. La regla principal para todas las versiones de los estocásticos suavizados dobles es la siguiente: se aplican en los timeframes mayores, ya que se trata de una variedad de indicadores tendenciales. Su uso en los timeframes muy pequeños no tiene sentido (los intervalos temporales muy cortos no darán casi nada más, salvo el ruido).



