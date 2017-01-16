Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RSI_Histogram_Round_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 887
El indicador RSI_Histogram_Round permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, el indicador RSI_Histogram_Round.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador RSI_Histogram_Round_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16707
