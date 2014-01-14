Indicador de flecha de semáforo utilizando tres Medias Móviles NavelEMA. Se obtienen los valores MACD y en el momento que el MACD cambia, se define su dirección sobre la base de dos Medias Móviles.



Si la dirección de la señal obtenida coincide con la dirección de la tendencia para la tercera Media Móvile, se formará una flecha señal.

Como todos los indicadores de flecha, este indicador funciona bien con las tendencias, ¡pero es absolutamente inútil en el llano!

Este indicador fue implementado primero en MQL4 y publicado en Código Base el 05.02.2009.

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".

Fig.1 The F2a_AO indicator