За основу взят индикатор Filtr_AO, который был выложен на КРОУФРе. Переделал его под вывод стрелок в чарты. Добавил возможность вывода сигналов и на алерт и в коммент (установить true/false в экстернах). Как и любой стрелочник, пытающийся поймать сигнал внутри нулевого бара, индикатор "дребезжит", стрелка появляется/пропадает. В комментах и алерте цена возникновения последнего сигнала сохраняется. Вполне возможно, что появление стрелки надо использовать не как сигнал на вход, а как отметку о появлении уровня, цена которого отражена в комменте и алерте, и входить после подтверждения пробоя данного уровня. В алерте выводятся цены аск и бид, в комменте - бид. Для работы индикатора F2a_AO необходимо наличие откомпилированного NavelEMA.mq4.

"Подлаживал" только под Н4 для eurusd и gpbjpy.