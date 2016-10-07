3つのNavelEMA移動平均を使用したセマフォ矢印指標。

MACD値が得られ、MACDがその方向を変える瞬間が2つの移動平均に基づいて定義されます。得られたシグナルの方向が3番目の移動平均の動向の方向と一致する場合は、シグナル矢印は形成されます。

すべての矢印指標同様、この指標はトレンドではうまく動作しますがもみ合い相場ではまったく駄目です。

この指標は初めにMQL4で実装され2009年2月5日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 F2a_AO指標