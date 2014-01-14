Um indicador de seta semáforo usando três Médias Móveis NavelEMA. Os valores MACD são obtidos e o momento em que o MACD muda a sua direção é definida em função de duas Médias Móveis.



Se o sentido do sinal obtido coincide com a direcção da tendência para a terceira média móvel, então um sinal de seta será formado.

Como todos os indicadores de seta, este indicador funciona bem nas tendências, mas é absolutamente inútil no mercado de lado!

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 05.02.2009.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Fig.1 Indicador F2a_AO