CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

F2a_AO - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1661
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
f2a_ao.mq5 (8.36 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um indicador de seta semáforo usando três Médias Móveis NavelEMA. Os valores MACD são obtidos e o momento em que o MACD muda a sua direção é definida em função de duas Médias Móveis.

Se o sentido do sinal obtido coincide com a direcção da tendência para a terceira média móvel, então um sinal de seta será formado.

Como todos os indicadores de seta, este indicador funciona bem nas tendências, mas é absolutamente inútil no mercado de lado!

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 05.02.2009.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Fig.1 Indicador F2a_AO

Fig.1 Indicador F2a_AO

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1652

NonLagAMA NonLagAMA

Padrão fortemente processado pelo indicador Média Móvel.

IncCHVOnArray IncCHVOnArray

A Classe CCHOOnArray é projetada para calcular o Chaikin Volatility (CHV) sobre os buffers do indicator.

IncFractalsOnArray IncFractalsOnArray

A classe CFractalsOnArray é destinada ao cálculo dos buffers dos indicadores Fractais.

NavelEMA NavelEMA

EMA clássica com a combinação linear de timeseries de preços.