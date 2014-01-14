Participe de nossa página de fãs
F2a_AO - indicador para MetaTrader 5
1661
- 1661
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Um indicador de seta semáforo usando três Médias Móveis NavelEMA. Os valores MACD são obtidos e o momento em que o MACD muda a sua direção é definida em função de duas Médias Móveis.
Se o sentido do sinal obtido coincide com a direcção da tendência para a terceira média móvel, então um sinal de seta será formado.
Como todos os indicadores de seta, este indicador funciona bem nas tendências, mas é absolutamente inútil no mercado de lado!
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 05.02.2009.
O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Fig.1 Indicador F2a_AO
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1652
