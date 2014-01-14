Autor real:

Bookkeeper

EMA clásica con combinación lineal de "timeseries" de precios. Fórmula del cálculo:

NavelEMA = EMA( ( close*5 + open*2 + high + low ) / 9 )

Este indicador fue implementado primero en MQL4 y publicado en Código Base el 05.02.2009.

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".

Fig.1 Indicador NavelEMA