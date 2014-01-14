Pon "Me gusta" y sigue las noticias
NavelEMA - indicador para MetaTrader 5
1035
Autor real:
Bookkeeper
EMA clásica con combinación lineal de "timeseries" de precios. Fórmula del cálculo:
NavelEMA = EMA( ( close*5 + open*2 + high + low ) / 9 )
Este indicador fue implementado primero en MQL4 y publicado en Código Base el 05.02.2009.
El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".
Fig.1 Indicador NavelEMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1651
