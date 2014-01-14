CodeBaseSecciones
Indicadores

NavelEMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1035
Ranking:
(28)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Bookkeeper

EMA clásica con combinación lineal de "timeseries" de precios. Fórmula del cálculo:

NavelEMA = EMA( ( close*5 + open*2 + high + low ) / 9 ) 

Este indicador fue implementado primero en MQL4 y publicado en Código Base el 05.02.2009.

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".

Fig.1 Indicador NavelEMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1651

