Ein Pfeilsignal Indikator unter Verwendung von drei NavelEMA Moving Averages.

Die MACD Werte werden ermittelt und der Augenblick in dem der MACD seine Richtung ändert wird auf Basis von zwei gleitenden Durchschnitten definiert. Wenn die durch das Signal ermittelte Richtung mit der Richtung des Trends des dritten gleitenden Durchschnitts übereinstimmt, wird ein Signalpfeil gebildet.

Wie alle Pfeil-Indikatoren, arbeitet dieser Indikator gut bei Trends, aber ist bei Seitwärtsbewegungen völlig unbrauchbar!

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 05.02.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der F2a_AO Indikator